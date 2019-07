Vladyslav Ostroushko, golgheterul naționalei Ucrainei, a semnat cu AHC Dunărea Călărași. Acesta evoluează pe postul de inter stânga și jocă un rol important și în apărare.

Este născut la Cerkasy, în 5.03.1986, are o înălțime de 2.02 m și 101 kg. Jucător experimentat la nivel internațional, și-a început cariera în 2005 la Aviator Kiev, în 2007 a trecut la ZTR Zaporojie, unde a fost coechipier cu Pavel Gurkovsky și a devenit campion al Ucrainei în 2008, 2009 și 2010. După trei ani, s-a alăturat rivalilor orașului de la Motor, în august 2010 a plecat la GK Neva Sankt Petersburg, dar în ianuarie 2011 s-a întors la Motor. În 2012 s-a transferat la Dinamo Minsk, cu care a câștigat campionatul și Cupa. Din 2013 a revenit la Motor, unde a câștigat campionatul și a ajuns în top 16 al Ligii Campionilor. În sezonul 2014/2015 a jucat pentru clubul maghiar Csurgoi, iar în vara anului 2015 a fost transferat de clubul românesc Minaur Baia Mare. Are 28 de goluri marcate în grupa de calificare la EURO 2020. Calificat cu Ucraina condusă de Sergei Bebeshko la Campionatul European EHF din 2020, el a jucat și la Campionatul European din 2010, atunci fiind coechipier cu Konstantin Kurilenko (fostul jucător al Dunării), dar și cu Evgheny Gurkovsky (fratele mai mare al lui Pavel Gurkovsky). Ucraineanul are o vastă experiență în competițiile europene: din 04.02.2019 a jucat la Eurofarm Rabotnik (Macedonia de Nord)-41 de goluri/Cupa EHF; 2018-2019/Selka Eskisehir Hentbol SK (Turcia)/Cupa Challenge; 2017-2018/Kadetten Schaffhausen (Elveția), 21 golur/Liga Campionilor; 2017-2018/KS Azoty-Pulawy SA (Polonia), 15 goluri/Cupa EHF; 2016-2017/HC Meshkov Brest (Belarus), 45 goluri/Liga Campionilor VELUX EHF TOP 16; 2015-2016/HC Minaur Baia Mare, 37 goluri pentru băimăreni in Liga Campionilor; 2013-2014/Motor Zaporozhye, 35 goluri/Liga Campionilor VELUX EHF TOP 16; 2012-2013/HC Dinamo Minsk (Belarus), 18 goluri/Liga Campionilor VELUX EHF TOP 16; 2011-2012/HC „Motor-ZNTU-ZAS” (Ucraina), 41 goluri/Cupa Cupelor; 2010-2011/Sankt Petersburg (Rusia), 12 goluri/Liga Campionilor; 2009-2010/ZTR Zaporozhye, 15 goluri/Cupa EHF; 2008-2009/ZTR Zaporozhye, 2 goluri/Liga Campionilor; 2007-2008/ZTR Zaporozhye,14 goluri/Liga Campionilor. (sursa: www.ahcdunarea.ro)