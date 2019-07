Atacantul iordanian, care are şi cetăţenie spaniolă, Thaer Bawab (34 de ani), va îmbrăca din sezonul viitor tricoul galben – albastru al Dunării Călăraşi. Fostul jucător al ehipelor Gaz Metan Mediaş, CS Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Steaua şi Concordia Chiajna a semnat un contract pe un an cu gruparea din bulevardul Republicii.

Thaer Fayed Bawab. Atacant. S-a născut în data de 1 martie 1985 la Amman (Iordania). Are şi cetăţenie spaniolă. Primul său club a fost Real Madrid U19. Au urmat apoi Real Madrid C, Real Madrid Castilla, FC Barcelona B, CE L’ Hospitalet, CS Alfaro. În vara anului 2010 s-a transferat în România, la Gloria Bistriţa. Din februarie 2011 şi până în iulie 2014 a evoluat la Gaz Metan Mediaş, lucrând chiar cu antrenorul de azi al Dunării Călăraşi, Cristian Pustai. În 2014, preţ de două luni s-a mutat în Emiratele Arabe Unite la Ittihad Kalba, din septembrie devenind jucătorul celor de la CS U Craiova. În data de 15 ianuarie 2016 s-a transferat la Steaua Bucureşti unde a jucat până la finalul sezonului. Partea a doua a anului 2016 a petrecut-o în Qatar la Umm Salal. Din 31 ianuarie şi până pe 4 septembrie a jucat la Dinamo Bucureşti, după care a semnat cu Concordia Chiajna. Are 168 de meciuri disputate în Liga 1, marcând 37 de goluri (20 de assisturi). Alte 25 de jocuri, în play-out-ul Ligii 1 (patru goluri) şi 17 în play-off-ul Ligii 1 (un gol). De asemenea are şi şase partide jucate în Cupa României, marcând un gol. Cu Gaz Metan Mediaş a prins opt partide în Europa League (2011/2012). A marcat primul gol pentru Concordia în meciul cu Dunărea Călăraşi din turul play-out -ului Ligii 1 (scor 3 – 0), oferind şi pasa de gol lui Nivaldo (la 3 – 0). Este evaluat de site-ul www.transfermarkt.ro la 200 de mii de euro. (sursa: www.afcdunareacalarasi.ro)