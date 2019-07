Dunărea Călăraşi a ajuns la un acord cu fundaşul central Alin Mutu care va îmbrăca tricoul galben – albastru pentru un sezon. În vârstă de 24 de ani, Mutu a evoluat ultima oară în Liga a 2-a la Aerostar Bacău.

De-a lungul carierei, Alin Mutu a mai jucat la Metalurgistul Cugir, U Cluj, Foresta, Luceafărul şi ACS Poli Timişoara. Alin Mutu este al patrulea jucător transferat de Dunărea Călăraşi în era „Pustai” după portarul Alessandro Caparco (ex – Concordia Chiajna), mijlocaşul Cristi Raiciu (ex – Pandurii Târgu Jiu) şi atacantul, Tha’er Bawab (ex – Concordia Chiajna). Alin Mutu s-a născut în data de 24 februarie 1995, la Sângeorz Băi (190 de centimetri). A început să joace fotbal la U Cluj U19. În 2014 a fost cooptat în echipa de seniori a U Cluj care l-a împrumutat pentru un sezon, 2014 – 2015, la Metalurgistul Cugir. A revenit la Cluj Napoca, îmbrăcând pentru un an tricoul lui U (nouă partide). În ediţia 2016 – 2017 a jucat la Suceava pentru Foresta adunând 28 de jocuri şi trei goluri. A urmat Luceafărul Oradea (2017 – 2018), evoluând în 17 meciuri. În vara anului 2018 s-a transferat la ACS Poli Timişoara, bifând o partidă după care din 2 septembrie „s-a mutat” la Bacău. A evoluat în 26 de meciuri pentru Aerostar, echipă pentru care a marcat două goluri.

Jocuri în Liga a 2-a: 76 (cinci goluri marcate); jocuri în Cupa României: 5.

Este evaluat de site-ul www.transfermarkt.co la 135 de mii de euro. (sursa: www.afcdunareacalarasi.ro)