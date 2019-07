Președintele Consiliului Județean (CJ) Călărași, Vasile Iliuță, a vorbit, pe o rețea de socializare, despre dezvoltarea infrastructurii din județul Călărași. Acesta a precizat că lucrările la Drumul Județean 306 A din incinta Siderca se vor finaliza în trei luni.

„Așa cum am promis în campania electorală, cetățenii au încredere că putem să dezvoltăm infrastructura județului Călărași. Așa am și făcut. Am preluat drumul Siderca, îl vom realiza în trei luni. Suntem în plină campanie de lucru. Am vizitat, săptămâna aceasta, drumurile județene. Oamenii își fac datoria, am luat câteva decizii care urmează să fie puse în practică pentru ca proiectul să fie o reușită a Consiliului Județean Călărași. Nu numai de acest drum putem să vorbim, ci putem să vorbim despre toată infrastructura județului Călărași. La preluarea mandatului, am avut 170 de kilometri de drumuri de pământ. Astăzi avem realizați 70 de kilometri. Dacă voi prelua și al doilea mandat, vă promit, dragi cetățeni, că nu o să mai avem drumuri neasfaltate în județul Călărași. Toată infrastructura județului Călărași va fi asfaltată. Oamenii sunt mulțumiți și de Drumul Județean 304 care se asfaltează. Acesta este în reabilitare de la începutul anului 2019 și va fi finalizat până la sfârșitul acestui an”, a declarat președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță.

Echipa de comunicare a Consiliului Județean Călărași a luat pulsul cetățenilor din județ, cu privire la lucrările drumurilor din județ.

Redăm opinia unui locuitor al județului Călărași: „Este foarte bună această inițiativă. Într-adevăr, eu am fost sceptic pentru că ne caracterizează, ca națiune, să spunem una și să facem alta, demagogia e la ea acasă. Însă, aduc salutări Consiliului Județean Călărași pe calea aceasta, căci este ceva care se vede și e un lucru benefic. Să vă țină Dumnezeu năravul și să mergem tot înainte. E foarte bine să avem și noi drumuri bune”.