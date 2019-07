Președintele interimar al Organizației Municipale Pro România Călărași, Alexandru Șohan, a declarat, într-o conferință de presă, că membrii partidului își propun să schimbe radical modul de selecție a candidatului la scaunul de primar. Acesta a menționat că Pro România Călărași caută un candidat care să aibă capacitatea de a lua decizii dure și de a structura din temelii Primăria Municipiului.

„Ne propunem să schimbăm radical modalitatea de selecție a candidatului la scaunul de primar. Dorim ca aceasta să se facă pe baza unui plan managerial, în care să ne explice cu exactitate ce are de gând să facă, cu ce resurse, și așa mai departe. Căutăm un candidat, deocamdată nu îl avem nominalizat. Oricine e binevenit, cu condiția să adere la partidul nostru și, totodată, urmărim să elucidăm niște probleme care nici la această dată, de șapte ani, nu sunt clarificate. E problema infrastructurii distruse de Ecoaqua, e problema gunoiului, care nici la această oră nu este rezolvată, din ce motive, nu pot să îmi dau seama, sunt aspecte penale care văd că stau pe loc, nu sunt cercetate mai deloc. Căutăm un profil de primar de modă nouă, zic eu, care să nu se bazeze numai pe popularitate, pe sprijinul unor oameni care au de câștigat ulterior și care să vină cu idei. Căutăm un primar onest, care să nu ne mintă și să nu vină în fața cetățenilor cu niște promisiuni deșarte, cum a fost și este încă celebra Strategie de Dezvoltare Durabilă a municipiului Călărași întocmită de actualul primar, din care nu cred că s-a realizat 2% sau 3%. Încercăm să evităm toate aceste lucruri și căutăm, în același timp, o echipă de consilieri care să fie de profesii cât mai apropiate de comisiile din Consiliul Local și primărie, ca să poată discuta la obiect acolo. Ne căutăm un primar care să aibă capacitatea de a lua decizii dure și să structureze din temelii Primăria, pentru că mie mi se pare, la ora acutală, în primărie, o sinecure. Ne dorim un smart city, dar nu de genul celui pe care îl avem în prezent, ci un smart city prin care să urmăm exemplul Clujului sau altor orașe mai dezvoltate”, a afirmat Șohan.

Șohan: „Se lucrează teribil la discreditarea lui Dragoș Coman”

Alexandru Șohan a mai spus că se lucrează teribil la discreditarea viceprimarului Dragoș Coman.

„Pentru că tot sunt la capitolul administrație locală, vreau să vă spun că în ultimele zile am luat la cunoștință, cu mult regret, că se lucrează teribil la discreditarea lui Dragoș Coman. Pentru că am fost și eu băgat în situația asta, vreau să vă spun că am înalte aprecieri pentru domnul Coman. Am avut o discuție cu el referitor la o eventuală candidatură din partea partidului nostru. Asta a fost acum câteva luni și nu am rostit, și nu o să rostesc, la adresa lui, niciun cuvânt denigrator. Am spus asta ca să fiţi şi voi în temă”.