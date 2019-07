Președintele interimar al filialei județene Pro România Călărași, Răzvan Meseșeanu, a transmis, într-o conferință de presă care a avut loc săptămâna aceasta, mulțumiri tuturor celor care au votat acest partid la alegerile din data de 26 mai 2019. De asemenea, a felicitat USR pentru că a reușit să destabilizese sistemul clasic de a face politică în România. vorbit și despre obiectivele partidului pe care îl coordonează. Acesta a mai afirmat că își dorește să semneze un protocol cu toate formațiunile politice serioase din Călărași prin care să stabilească împreună care sunt prioritățile municipiului.

„Vreau să transmit, din tot sufletul, mulțumiri celor care au votat Pro România. Practic, votul din 26 mai a legitimat acest mic partid întemeiat anul trecut. Din cele 55 de localități ale județului, 27 au trecut pragul electoral, cu vârf de lance de 14, 58 la Ștefan cel Mare și 1,58 la Dorobanțu, la polul opus. Este foarte important că în municipiul Călărași am reușit acel 8,73%. De asemenea, în municipiul Oltenița, nesperat pentru adversarii noștri, am obținut 7,54%. La Budești, de asemenea, am obținut 7,04%. Ne dă speranțe fiecare procent obținut, ca să îl conservăm și să îl creștem, asta cu o echipă sudată și cu promisiuni ținute în frâu”, a afirmat Răzvan Meseșeanu.

Meseșeanu: „Vreau să felicit USR pentru că a reușit să destabilizeze sistemul clasic de a face politică în România”

Răzvan Meseșeanu a felicitat USR pentru reușita de a destabiliza sistemul clasic de a se face politică în România.

„Vreau să felicit USR pentru un singur lucru: că a reușit să destabilizeze sistemul clasic de a face politică în România. Dacă USR n-ar fi existat, și cine știe cine este în spatele acestei formațiuni politice, masa politică românească probabil că ar fi rămas în același stil de a continua probabil încă 30 de ani. Această formațiune politică a reușit să facă ceea ce toți politicienii de la celelalte partide consacrate au încercat, declamând la fiecare etapă electorală din ‘90 încoace, doar să povestească și nu au făcut nimic. Acest USR a reușit să bage frica în toată lumea politică. Îmi doresc ca Pro România să dovedească, în funcție cu premierul, cu toți liderii locali, cu toți cei care au încredere în acest concept, Pro România, pro sănătate, pro infrastructură, pro dezvoltare și nu contra, că se poate vota nu contra a ceva, ci pro idei. Prin această formațiune politică, pe care nu o văd cu o viață foarte îndelungată pe scena politică, zăresc o speranță care va crește permanent”, a spus Meseşeanu.

Protocol între Pro România și alte partide din Călărași

Meseșeanu a mai afirmat că își dorește să semneze un protocol cu toate formațiunile politice serioase din Călărași prin care să stabilească împreună care sunt prioritățile municipiului.

„Doresc să fac o invitaţie cât mai largă către toate formaţiunile politice serioase din judeţul Călăraşi. Pentru perioada următoare, în două etape, prima până la prezidenţiale, să ne întâlnim toate partidele şi să stabilim o agendă comună care să includă primele trei priorităţi pe care le văd aceste formaţiuni politice şi pe care să şi le asume spre rezolvare, primarul sau Executivul care vor rezulta în urma alegerilor locale. Cu alte cuvinte, indiferent cine va fi primarul şi viceprimarii, toate partidele să semneze un protocol cu primele trei priorităţi asupra cărora să cadă de acord toată lumea. Dacă, dintr-o întâmplare, actualul primar va redobândi mandatul, să nu poată să facă ceea ce vrea să facă în disonanţă cu restul populaţiei ori al dorinţelor celorlalte formaţiuni politice care au şi ele un număr de voturi în spate. Aceste două etape ar trebui să se finalizeze până la sfârşitul lunii februarie 2020, iar de atunci şi până în pragul campaniei electorale, fiecare partid să-şi promoveze propriile modalităţi”, a conchis Răzvan Meseșeanu, președintele interimar al filialei județene Pro România Călărași.