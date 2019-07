Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – Filiala Călărași a sărbătorit, în data de 12 iulie 2019, cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Desfășurat sub sloganul „Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună!”, evenimentul este celebrat în mod unitar în toată țara, sub patronajul filialelor CECCAR, pentru recunoașterea oficială a rolului pe care profesia contabilă și practicanții acesteia îl au în economie și societate. La Călărași, manifestările au avut loc vineri, 12 iulie a.c., la sediul Filialei situat pe strada Victor Babeș, nr. 2 – sala „Demitrie Jarcu”. Latura profesională a evenimentului s-a desfășurat anul acesta sub tema „Reglementarea: mit și adevăr. Externalizarea serviciilor financiar-contabile – argumente pro și contra”.

Dezbaterile s-au axat pe provocările cu care se confruntă profesia contabilă, amintind aici schimbarea modelului de business, ai cărui piloni care asigură eficiența sunt digitalizarea, globalizarea și extrenalizarea serviciilor – suport (outsourcing). Totodată, s-a pus în discuție importanța reglementării profesiilor 0 certificarea profesională, care sunt avantajele pe care le aduc în piață angajații care dețin certificări, precum și nivelul crescut de responsabilitate pe care acestea îl implică.

Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați membri ai organismului profesional, prin organizarea Topului local al membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la nivelul fiecărei filiale a Corpului. Sunt recunoscute, astfel, performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați la nivel individual, în semn de apreciere a aportului profesioniștilor contabili la dezvoltarea economiei naționale și în susținerea interesului public.

La eveniment au fost prezenți președintele CECCAR Călărași, George Coman, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, Nicolae Țifrea, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, Marian Drăgan, judecătorul Eugen Stan din cadrul Tribunalului Călărași și Daniela Chiriță, reprezentanta Inspectoratului Teritorial de Muncă. Manifestarea a început cu ascultarea imnului național „Deșteaptă-te, române”. A urmat apoi mesajul președintelui Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Robert Aurelian Șova, care a deschis manifestările Zilei Naționale a Contabilului Român.

Președintele Consiliului filialei, Cornel Nicolescu, a declarat, în cadrul evenimentului, următoarele: „Stimați colegi, sărbătorim cea de-a XV-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român, un prilej pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au luptat sau au sprijinit activitatea CECCAR. Filiala CECCAR Călărași a considerat și consideră că trebuie să colaboreze continuu și eficient cu toți factorii implicați în procese de formare și fenomene care trebuie dezvoltate economic în special în județul nostru și nu numai. Prin această colaborare se dorește menținerea înaltului standard a profesiei contabilului pe plan local câștigat prin muncă, profesionalism și dăruire. În condițiile economice actuale, a devenit imperativă adoptarea noastră la schimbare, perfecționarea continuă jucând un rol decisiv în furnizarea de servicii de înaltă calitate. Cu această ocazie, contați pe noi, contați cu noi întotdeauna. La mulți ani tuturor membrilor”.

Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, Nicolae Țifrea, a precizat: „Colaborarea noastră ca instituție publică, și anume, a Finanțelor Publice, a fost destul de bună cu majoritatea dintre dumneavoastră. Să fim sănătoși și să colaborăm și de aici înainte. La mulți ani!”.

Reprezentantul Tribunalului Călărași, Eugen Stan, le-a adus un zâmbet pe buze membrilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prezenți în sală prin citirea următorului mesaj: „Profesia contabilă nu este ușoară și nici exuberantă, iar contabilul nu face lucruri mărețe și nici nu mută munții din loc, nu construiește viitorul și nici nu salvează vieți omenești, dar munca tuturor contabililor este exemplu de consecvență și corectitudine. Contabilii sunt o forță, chiar dacă uită acest lucru. Ei sunt o voce, chiar dacă sunt tăcuți și nu își exprimă nemulțumirile. Ei sunt importanți, chiar dacă nu le spune nimeni. Ei sunt inocenți, chiar dacă poartă vina tuturor greșelilor. Contabilul este considerat un rău necesar, acea persoană care ia banii firmei și îi dă fiscului. Mulți antreprenori spun că un contabil nu aduce valoare firmei și nu face altceva decât să proceseze documente și să depună declarații ANAF. Contabilul vorbește într-o limbă ciudată, limba balanței și de fiecare dată aduce vești proaste, niciodată vești bune. Prezența sa este similară cu a doamnei cu coasa, că de moarte și de taxe nu scapă nimeni. Contabilul trebuie să le știe și să le facă pe toate, de la contracte, administrare de personal, declarații către tot felul de instituții, să știe toate legile specifice pentru toate domeniile de activitate, să doarmă cu codul fiscal sub pat ca să îl învețe pe dinafară, chiar dacă săptămâna viitoare se va schimba din nou”.

La finalul evenimentului a avut loc un program de socializare.