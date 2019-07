În perioada 12 – 14 iulie, s-a desfășurat Cupa Mondială III de la Rotterdam – Zevenhuizen. La concurs au participat și sportivi ai secției de canotaj din cadrul CSM Călărași. Adriana Ailincăi, Mădălina Cașu și Alexandru Chioseaua au reprezentat cu mândrie Călărașiul și România la competiție.

Potrivit antrenorului secției de canotaj din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călărași, Daniel Bănățeanu, Adriana Ailincăi s-a clasat pe locul șase în Finala A, alături de Georgiana Vasile, Maria Tivodariu, Roxana Parascanu, Beatrice-Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel şi Daniela Druncea, la feminin opt plus unu (W8+). Alexandru Chioseaua s-a clasat pe locul șase în Finala B, ocupând poziția a 12-a la Cupa Mondială, alături de Ciprian Huc, Alexandru Danciu şi Bogdan Baitoc, la masculin patru rame (M4-). De asemenea, Mădălina Cașu și Iuliana Buhuș s-au clasat pe locul șase în Finala B, ocupând poziția a 12-a la Cupa Mondială.

La competiția de la Rotterdam au participat sportivi din 42 de țări, iar România a fost prezentă în Olanda cu 11 echipaje (42 de sportivi): feminin: dublu vâsle categorie ușoară (LW2x): Ionela Livia Cozmiuc și Gianina Beleagă. Ele sunt campioane mondiale en-titre de senioare (2018, Plovdiv), după ce au fost campioane mondiale de senioare și în 2017, la Sarasota-Bradenton; dublu rame (W2-): Cristina Georgiana Popescu și Amalia Bereș. Ambele sunt campioane europene en-titre (2019, Lucerna), cu barca de opt plus unu (W8+) a României; dublu rame (W2-): Iuliana Buhuș și Mădălina Gabriela Cașu. Mădălina Cașu este campioană europeană en-titre la opt plus unu (W8+), la Lucerna, 2019. Iuliana Buhuș a fost campioană europeană de tineret a acestei probe, la Kruszwica, 2017. De asemenea, Buhuș și Cașu au fost colege în echipajul vicecampion european (de senioare), la patru rame (W4-), Glasgow, 2018; dublu vâsle (W2x): Nicoleta Ancuța Bodnar și Simona Geanina Radiș. Ele sunt vicecampioane europene ale probei, în 2019, la Lucerna. Între alte performanțe, Radiș este campioană mondială și europeană en-titre de tineret (2018) la patru vâsle (W4x, la Poznan și Brest), în vreme ce Bodnar este campioană europeană en-titre de tineret a acestei probe (2018, la Brest); patru rame (W4-): Ioana Vrânceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Mădălina Bereș, Denisa Tîlvescu. Ele sunt vicecampioane europene de senioare ale acestei probe, la Lucerna, 2019. De asemenea, toate cele patru remarcabile sportive au fost colege în barca de opt plus unu (W8+) a României, campioană mondială de senioare în 2017 (Sarasota-Bradenton) și campioană europeană de senioare în 2018 (Glasgow); opt plus unu (W8+): Georgiana Vasile, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Roxana Parascanu, Beatrice-Mădălina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel şi Daniela Druncea. România este campioană europeană de senioare en-titre la această probă (Lucerna, 2019), dar a fost campioană europeană de senioare și în 2018 (Glasgow), precum și campioană mondială de senioare în 2017 (Sarasota). Parascanu, Parfenie, Popa, Rusu, Anghel și Druncea au fost în barcă la Lucerna (2019), în vreme ce Tivodariu și Ailincăi au fost în barcă la Glasgow (2018). Tot Tivodariu și Ailincăi sunt vicecampioane europene 2019 la dublu rame (W2-). Georgiana Vasile este campioană mondială și europeană en-titre de tineret, Poznan și, respectiv, Brest (2018), la patru vâsle (W4x); masculin: dublu rame (M2-): Marius-Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă. Ei sunt vicecampioni europeni la Lucerna (2019) și vicecampioni mondiali la Plovdiv (2018) în această probă; dublu vâsle (M2x): Ionuț Prundeanu şi Marian-Florin Enache. Sunt vicecampioni europeni de seniori în 2018 (Glasgow) și medaliați cu bronz la CE de seniori, 2019 (Lucerna), la această probă; patru rame (M4-): Mihai Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari. Echipajul – cu o singură modificare – a fost în 2018, la această probă, campion european de seniori (Glasgow), campion mondial de tineret (Poznan) și campion european de tineret (Brest); patru rame (M4-): Alexandru Chioseaua, Ciprian Huc, Alexandru Danciu şi Bogdan Baitoc. Toți sunt multipli medaliați ai competițiilor de seniori, tineret și juniori, formula actuală fiind una nouă. Huc a făcut parte din echipajul anterior, medaliat de trei ori cu aur în 2018; opt plus unu (M8+): Alexandru-Cosmin Macovei, Constantin Adam, Adrian Damii, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoș Aicoboae, Constantin Radu, Alexandru Matinca, Cristi-Ilie Pîrghie și Adrian Munteanu. Echipajul, în aceeași formulă, a cucerit bronzul european la seniori în 2018 (Glasgow), precum și medaliile de bronz la Cupa Mondială I de la Belgrad (2018). Anul acesta s-a clasat pe locul 4 în finala Europenelor de seniori de la Lucerna.