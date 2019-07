Vineri, 19 iulie: ora 12:30

Sâmbătă, 20 iulie: orele 10:30 și 12:30

Duminică, 21 iulie: orele 10:30 și 12:30

Povestea jucăriilor 4 – 3 D

Regia: John Lasseter, Josh Cooley

Distribuţia: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu Reeves

Gen film: animaţie, familie, aventuri, comedie (varianta dublată)

Durata: 89 minute

Filmul este despre călătoria lui Woody și despre felul în care acesta face față geloziei pe care o simte și cum învață să fie cu adevărat alături de copilul căruia îi aparține. Călătoria plină de aventuri se transformă într-o reuniune neașteptată, atunci când Woody o întâlnește din întâmplare pe vechia lui prietenă pierdută Bo Peep. Pe măsură ce Woody și Bo își aduc aminte de zilele bune, încep să își dea seama că între ei este o prăpastie uriașă când vine vorba despre așteptările de la viața lor ca jucării.

Perioada: 19 – 21 iulie (varianta subtitrată)

Ora 17:00

Vineri, 26 iulie și 2 august: ora 12:30

Sâmbătă, 27 iulie și 3 august: orele 10:30 și 12:30

Duminică, 28 iulie și 4 august: orele 10:30 și 12:30

(varianta dublată)

Regele Leu – 3D

Regia: Jon Favreau

Distribuţia: Donald Glover, Seth Rogen, Alfre Woodard, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé Knowles

Gen film: animaţie, aventuri, dramă, familie, muzical

Durata: 118 minute

În acest remake live-action, Disney ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege. Tânărul leu Simba îl venerează pe tatăl său, regele Mufasa și își asumă rolul de viitor conducător. Însă, nu toți cei din regat se bucură de venirea pe lume a puiului de leu. Scar, fratele regelui Mufasa și fost pretendent la tron, are propriul plan în legătură cu viitorul ținutului. Lupta pentru autoritate și putere în regatul din Pride Rock este plină de trădare, dramă și tragedie, iar micul Simba ajunge să fie exilat.

Perioada: 19 – 22 iulie: ora 20:00

Perioada: 23 – 25 iulie: orele: 17:00 şi 20:00

Anna – 2D

Regia: Luc Besson

Distribuţia: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Andrew Howard

Gen film: acţiune, thriller

Durata: 119 minute

În Moscova anilor 1980, Anna este o femeie care are nevoie de o șansă. Societatea patriarhală în care trăiește nu îi prea oferă nicio șansă decât la a duce o viață de supunere. Într-o zi i se oferă ocazia de a lucra pentru KGB, sub aripa Olgăi (Helen Mirren), o femeie neîndurătoare. Curând descoperă că ea însăși este o asasină nemiloasă, în timp ce lucrează sub acoperire ca fotomodel. Dincolo de frumusețea izbitoare a Annei Politova se găsește așadar un secret periculos care o transformă în cea mai letală armă a guvernului.

Perioada: 26 iulie – 1 august

Orele: 17:00 și 20:00

Luni: ora 20:00

Ape ucigașe – 2D

Regia: Alexandre Aja

Distribuţia: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, Anson Boon, George Somner

Gen film: horror

Durata: 87 minute

O tânără, fostă înotătoare de performanță, se întoarce în orașul natal care urma să fie lovit de un uragan de categoria 5. Exact când ajunge la casa tatălui ei, se dezlănțuie iadul: tatăl nu e de găsit nicăieri, iar ea va trebui să înfrunte ape care ucid și prin forța cu care năvălesc în oraș, dar și prin creaturile care invadează orașul, și intră în casele inundate, aligatori fioroși în căutare de pradă. E timpul ca fosta înotătoare să-și pună abilitățile la încercare, dacă vrea să-și salveze tatăl prins sub ape, dar și propria viață.