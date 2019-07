La data de 15 iulie 2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Călărași, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călărași, au efectuat un număr de 24 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Călărași și Constanța, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic intern de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În aceeași zi, pe raza teritorială a municipiului Constanța a fost organizată o acțiune de prindere în flagrant în urma căreia o persoană a fost depistată în timp ce avea asupra sa cantitatea de 100 de grame fragmente vegetale (cannabinoizi sintetici).

Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2017, a fost constituit un grup infracțional organizat ai cărui membri au acționat în mod coordonat, în ceea ce privește achiziționarea și prepararea unor cantități mari de substanțe cu conținut psihoactiv pe care le-au comercializat pe piața ilicită din municipiile Călărași, Constanța, Slobozia, Fetești, precum şi în localitățile limitrofe. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupării s-au aprovizionat cu substanțe cu conținut psihoactiv de la dealeri din municipiul Constanța, activitate intermediată de inculpații O. T., O. S. și O. S. De asemenea, s-a stabilit că aceștia achiziționau, săptămânal, cantitatea de 100 de grame de substanță cu conținut psihoactiv, pe care o porționau și o comercializau în plicuri, contra unor sume cuprinse între 15 lei și 25 de lei. Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 160 de pliculețe și 26 de doze ce conțineau fragmente vegetale, șase pungi ce conțineau fragmente vegetale vrac (în total aproximativ 600 de grame, din care 190 de grame de cannabis), zeci de punguțe autoblocante folosite la dozarea și comercializarea substanțelor, bunuri folosite la cântărirea substanțelor cu conținut psihoactiv și a drogurilor, bijuterii din aur și sumele de 11.500 de lei, 750 de euro și 1.000 de lire sterline.

La data de 16 iulie 2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de inculpații M. F., O. T., O. S., C. E., H. Z., C. M. și N. C., iar în cursul aceleiași zi au fost prezentați Tribunalului Călărași, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar pentru inculpatele S. A. și O. S. a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate București, lucrătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Călărași și Jandarmeriei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale.