Centrul Județean de Cultură și Creație (CJCC) Călărași a organizat, în data de 19 iulie a.c., „Noaptea albă a muzicii folk”. Evenimentul a ajuns la ediția a treia și s-a bucurat de prezența unui număr mare de călărășeni.

Iubitorii muzicii folk au trăit o noapte albă minunată, aceștia bucurându-se de versuri emoționante, interpretate cu sensibilitate de artiști cunoscuți. Pe scena din Parcul Dumbrava Călărași au concertat următorii artiști: Mircea Baniciu, Maria Gheorghiu, Clara Mărgineanu, Ștefania Iacob, Adi Beznă, Vali Boghean Band, Tatiana și Marius Ojog, Cătălin Stepa, Loreta Popa.

Ștefan Nițu: „Mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acest proiect și care au sprijinit realizarea acestuia”

Ștefan Nițu, secretar artistic în cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, dar şi omul care a pus bazele acestui proiect, a declarat: „Mă bucur că în această frumoasă seară de 19 iulie ne aflăm împreună, în acest loc atât de special, atât de frumos, un loc pe care eu îl îndrăgesc tare mult. Vreau să mulțumesc Prmăriei Municipiului Călărași pentru că ne-a oferit acest spațiu. Ne întâlnim pentru al treilea an consecutiv cu proiectul ‘Noaptea albă a muzicii folk’, un proiect pe care l-am gândit cu toată dragostea pentru călărășeni, pentru noi, cei care din cauza disconfortului de vară plecam din apartamente și ne refugiam aici în parc. Atunci m-am gândit: nu ar fi bine să profităm de acest spațiu și să ne întâlnim într-o seară specială, o seară cu oameni deosebiți, cu muzică de calitate, o seară între prieteni, o întâlnire cu muzica folk, cu poezia și cu muzica? Ce poate fi mai frumos? Trebuie să mulțumesc finanțatorului acestui proiect, Consiliul Județean Călărași, care pentru al treilea an consecutiv a înțeles cât de importantă este această întâlnire a noastră, a călărășenilor, într-o seară de vară, aici, în Parcul Dumbrava. Sigur că pot exista bani, dar trebuie să existe și persoane care să știe ce să facă cu acei bani și o instituție care să știe să gestioneze bine bugetul. Acest proiect este organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași. Mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acest proiect și care au sprijinit realizarea acestuia. De la an la an am căutat să îmbunătățesc evenimentul, să aducem invitați de marcă ai muzicii folk, să aducem artiști deosebiți, în așa fel încât dumneavoastră să veniți cu drag și cu plăcere. Mă gândeam mai devreme că ar fi bine în anul următor să începem la ora 22:00, în anii următori la ora 23:00, la ora 00:00, în așa fel încât peste câțiva ani fix la miezul nopții să ne întâlnim aici și până dimineață să cântăm împreună și să ne simțim bine”.

Loreta Popa: „Nicăieri în altă parte nu m-am simțit așa cum mă simt la Călărași”

Jurnalista Loreta Popa a fost prezentă și la ediția din acest an. Aceasta este de mulți ani prietena artiștilor și organizatoare de evenimente culturale la Muzeul Literaturii Române din București.

„Bună seara, Călărași. Mă bucur să vă revăd. Nicăieri în altă parte nu m-am simțit așa cum mă simt la Călărași și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, Ștefan Nițu, pentru că a treia oară consecutiv m-ai invitat să fac parte din acest proiect, mai precis să prezint artiștii invitați, pentru că într-adevăr îi iubesc foarte tare. De când mă știu, am ascultat muzică folk pentru că sufletul meu rezonează la fel ca al dumneavoastră cu muzica și poezia, iar folkul asta înseamnă, o apropiere cumva dumnezeiască, suflet lângă suflet. Văzându-vă în număr atât de mare, îmi dau seama câtă bucurie trebuie să fie în Călărași pentru acest gen muzical”, a afirmat Loreta Popa.

Evenimentul cultural din acest an a fost unul special, plin de recitaluri excepționale și s-a bucurat de aprecierea publicului de toate vârstele. Sute de călărășeni au fost prezenți până târziu în noapte la manifestarea organizată de Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași.