Pompierii înţeleg cel mai bine suferinţa semenilor aflaţi în situaţii care le pun viaţa în pericol, mai ales că, de nenumărate ori aceştia sunt primii care văd cum oamenii ajung în situaţii extreme şi pentru a-i salva este nevoie de sânge.

Începând cu data de 23 iulie 2019, cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Barbu Ştirbei” al județului Călărași participă la o campanie de donare sânge desfășurată în incinta Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Călărași. Acțiunea are un caracter umanitar, ce are drept scop mărirea băncii de sânge, atât de necesar pentru cei aflati în situații limită. Este un gest de solidaritate pe care fiecare din noi îl poate face, având în vedere importanţa şi beneficiile donării de sânge, atât pentru donator, cât şi pentru receptor. Pentru a putea deveni donator de sânge, trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii: să fii cetăţean român cu domiciliul în România sau cetăţean al Uniunii Europene cu reşedinţa în România; să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18 – 60 de ani; să ai greutatea cuprinsă în intervalul 50 – 100 de kilograme femeile şi 60 – 110 kilograme bărbaţii; tensiunea arterială sistolică să fie între 100 şi 180mmH; să nu fi suferit în ultimele luni intervenţii chirurgicale; femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală; să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării şi să nu fi urmat vreun tratament cu medicamente (aspirină, anticoagulante, antibiotice etc.).

De ce să donezi sânge?

Unul din zece pacienți care ajung la spitalele din România are nevoie de sânge sau de produse derivate din sânge. Statistic, fiecare om de pe planetă are nevoie, pe parcursul vieții, cel puțin o singură dată de sânge. Donarea constantă de sânge aduce următoarele beneficii pentru organism. Astfel, sângele este împrospătat, imunitatea organismului creşte, riscul de paralizie şi accident vascular se reduc cu 30%. De asemenea, în urma donării de sânge, rezistenţa organismului la şocuri creşte, astfel că, dacă vei suferi un accident, reacţia organismului îi va ajuta pe medici, acesta fiind deja obişnuit cu pierderea de sânge şi înlocuirea lui.

„Pe această cale, aducem mulțumiri cadrelor medicale implicate în initiativa noastră, și adresăm rugămintea cetățenilor de a ne urma pentru că ‘fiecare strop de sânge donat ajută’”, au menţionat pompierii călărăşeni.