Cea de-a XII-a ediție a „Taberei naționale de matematică” Lions este la final. 19 tineri din Ploiești, Bacău, Câmpulung, Găești, Sibiu, Timișoara, Arad, Călărași, recomandați de cluburile Districtului 124 România au fost prezenți timp de o săptămână în prima capitală a Țării Românești. A fost cu matematică de excelență, grație profesorului Ion Cicu, redactor la Gazeta Matematică și coordonator viitoriolimpici.ro. „Toți au câștigat în primul rând experiență și mulțumim cluburilor care i-au recomandat, din an în an nivelul fiind mai ridicat. Lions Club Călăraşi a trimis, anul acesta, doi elevi din Călărași, la ‘Tabăra de matematică’, organizată de Lions Club Câmpulung Muscel. Le mulțumim colegilor noștri pentru tot efortul depus și îi felicităm pentru organizarea impecabilă! De asemenea, îi felicităm pe cei doi elevi călărașeni pentru rezultatele obținute!”, au menţionat reprezentanţii Lions Club Călăraşi. Copiii s-au bucurat împreună cu membrii clubului Lions „Negru Vodă”, dar mai ales cu cei 20 de voluntari Leo de la Club „Leolution”, care au fost în permanență alături de ei în activitățile nonformale, de vizite în diverse locuri și la monumente istorice din zonă, în desfășurarea unor activități recreative și de cunoaștere a tradițiilor și culturii locale, în Parcul de aventură Oratia, la Complexul Sportiv Ceramus, la muzeul ARO etc. Premierea micilor matematicieni a avut loc într-un cadru festiv pe scena unde s-au desfășurat și evenimentele dedicate Zilelor Municipiului, în prezența primarului și alte oficialități locale, dar și a Guvernatorului District 124 România – Dan Șain.