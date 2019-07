La finele săptămânii trecute, Uniunea Salvați România (USR) Călăraşi şi-a inaugurat noul sediu. La acest eveniment au fost prezenţi Dan Barna, preşedintele USR, şi membrii acestei formaţiuni politice de la Călăraşi. Cu această ocazie, a fost organizată şi o conferinţă de presă, în care Marius Petrişor Petcu, președintele USR Călărași, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile locale pentru fotoliul de primar al municipiului Călăraşi. Dan Barna, preşedintele USR, a menţionat că va înfiinţa o filială în comuna Modelu, din judeţul Călăraşi, unde un membru USR din această localitate şi-a exprimat intenţia de a candida la alegerile locale. „Am început ziua cu un drum scurt până la Călărași, unde am susținut o conferință de presă alături de Tudor Pop și colegii din USR Călărași și PLUS Călărași. Momentul surpriză al zilei a fost Sabina, care a venit cu logo-ul Alianța 2020 USR PLUS pictat, în două exemplare, și am făcut schimb de autografe. Colegul meu Marius Petrişor Petcu, președintele USR Călărași, și-a anunțat intenția de a candida în cursa internă pentru Primărie. Călărași are nevoie de un om ca Marius, determinat să transforme orașul într-un hub economic, agricol și turistic, în care comunitatea să prospere. De la Călărași am dat o fugă în comuna Modelu, unde avem un membru hotărât, pe Vasile Băjenaru, un antreprenor care s-a săturat să stea deoparte și care își dorește să candideze în alegerile locale pentru primărie. USR crește în fiecare zi. Vom înființa o filială la Modelu și vom ajunge să avem 555 de filiale în total. Suntem peste 15.000 de membri în USR și, împreună cu colegii din PLUS, avem curajul și energia să aducem schimbarea de care România are nevoie prin ADN-ul USR PLUS”, a menţionat preşedintele USR, Dan Barna.