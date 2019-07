Prezent săptămâna trecută la ședința Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, președintele PSD Călărași, Iulian Iacomi, şi-a exprimat susținerea fermă pentru Viorica Dăncilă, președintele PSD, ca și candidat al formaţiunii politice la președinția României. Acesta a menţionat că sunt cel puțin zece motive pentru care președintele Partidului Social Democrat este cea mai în măsură persoană care să își asume această importantă responsabilitate.

„După ce a performat în funcția de premier, România cunoscând doi ani consecutivi de creștere economică solidă, doamna Viorica Dăncilă are toate atu-urile pentru a deveni, după ce a fost primul premier-femeie din istoria României, și primul președinte-femeie. România și românii simt nevoia de un alt mod de abordare a funcției de președinte din partea primului om în stat, după anii în care Klaus Iohannis a dezbinat și a demonstrat că este interesat nu de soarta țării, ci doar de obținerea unui al doilea mandat. Viorica Dăncilă este omul care a impus, ca premier, o altă abordare în funcția publică pe care o deține: de la‘România mea’ sau ‘guvernul meu’ la ‘România noastră, a tuturor’. Viorica Dăncilă este omul echilibrului, al dialogului, al curajului și al onestității. Președintele PSD a performat nu numai în plan intern, unde a asigurat creșterea economică, dar și la nivel european. Sub coordonarea ei, România a asigurat Președinția Consiliului Uniunii Europene, un mandat performant, apreciat de partenerii noștri europeni. Viorica Dăncilă esteun lider care unește oamenii în jurul ei, care construiește echipe și care știe să coordoneze eforturile acestora pentru obținerea performanțelor propuse. După ce a activat cu succes în funcția de premier timp de doi ani, președintele PSD cunoaste și înțelege adevăratele probleme ale românilor și ale României. Prin discursurile pe care le-a avut în plenul Parlamentului European, atunci când țara noastră se afla într-un moment dificil din punct de vedere al imaginii externe, Viorica Dăncilă a demonstrat că își iubește țara și promovează interesele poporului român. Președintele PSD a demonstrat în repetate rânduri că știe să acționeze curajos, arătând o mare responsabilitate față de neam și țară. Viorica Dăncilă are o viziune de țară pe termen lung, dar a demonstrat că știe să obțină performanțe notabile și pe termen mediu și scurt, atât economice, cât și sociale”, a menţionat Iulian Iacomi, în legătură cu cele zece motive pentru care o susţine pe Viorica Dăncilă la preşedinţia României.