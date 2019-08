Numărul de paturi contractabile din Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași și din Spitalul Municipal Oltenița ar putea fi redus. Instituția spitalicească din Călărași riscă să rămână fără 21 de paturi, iar cea din Oltenița fără zece paturi, în urma activității analizate pe ultimii trei ani. Această reducere a paturilor a fost stabilită de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) și Direcția de Sănătate Publică (DSP), după cum afirmă managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență Călărași, Daniela Mihai.

Managerul interimar al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, Daniela Mihai, și managerul Spitalului Municipal Oltenița, Simona Eliza Smochină, au participat la ședința ordinară a Consiliului Județean Călăraşi, care a avut loc în data de 30 iulie 2019, pentru a prezenta situația neplăcută cu care se confruntă ambele spitale în acest moment și pentru a-i ruga pe consilierii județeni ai Partidului Social Democrat (PSD) să le sprijine pentru a putea obține prelungirea unui act adițional, care să asigure în continuare aceleași servicii populației. Dacă acest act additional nu va fi prelungit, din data de 1 august a.c., pacienții nu vor mai putea beneficia de servicii medicale prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru că nu vor mai avea contract cu CJAS.

Daniela Mihai: „Ce înseamnă paturi în minus pentru un spital județean de urgență? Înseamnă bani pe care noi nu îi mai primim de la Casă”

Directoarea interimară a Spitalului Județean de Urgență Călărași, Daniela Mihai, a declarat, despre situația în care se află, următoarele: „Am venit împreună cu doamna manager din cadrul Spitalului Municipal Oltenița. O parte dintre dumneavoastră poate mă întâlniți chiar și noaptea pe holurile spitalului, de la urgență, până pe toate palierele secțiilor. La fiecare două zile iau pulsul fiecărui bolnav din spital și a colegilor mei, medici, asistenți și infirmiere. Ne aflăm într-o situație destul de neplăcută, atât eu, Spitalul Județean de Urgență Călărași, cât și Spitalul Municipal Oltenița. În data de 17 iulie 2019 am fost chemați la o întâlnire de lucru de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Călărași, în care ni s-a prezentat că în urma analizei a activității din Spitalul Județean, ca și la Oltenița, în ultimii trei ani, 2016, 2017, 2018, în urma a trei indicatori analizați, respectiv grad de operabilitate, număr de medici în acoperire cu medici și durata de utilizare a paturilor, se stabilește să se reducă numărul de paturi contractabile de la 470 la 449. Ce înseamnă paturi în minus pentru un spital județean de urgență și un spital municipal? Înseamnă bani pe care noi nu îi mai primim de la Casă. Și ce facem cu acești bani? Banii pe care îi primim de la Casa de Sănătate și de la Direcția de Sănătate Publică, în speță minister, sunt bani prin care ne acoperim salariile medicilor, asistentelor, infirmierelor, cadrelor medicale și cheltuielile de zi cu zi, care înseamnă: medicamente, materiale sanitare, curățenie, prestări servicii, mâncare, înseamnă foarte multe. Această reducere a fost stabilită de către o comisie formată de către Casa de Asigurări și de către Direcția de Sănătate Publică. Ca interpretare, vă menționez că datele de intrare au fost cele ale anilor 2016, 2017 și 2018, raportate de către fiecare spital către Direcția de Sănătate Publică, minister și Casă, în schimb, analiza cadrelor medicale a fost cea din 2019. Economic vorbind, nu se poate să folosești variabile din perioade diferite, dacă ne întoarcem la analiza matematică învățată în școală. De ce mă afectează pe mine și pe managerul spitalului din Oltenița și de ce ne luptăm? Pentru că atât timp cât bugetul este venit și este stabilit pentru anul 2019, nu pot să vină, așa cum l-am prezentat inclusiv astăzi (n.r. – marţi, 30 iulie a.c.) la întâlnirea pe care am avut-o la Casă, să vii dint-o dată și să îmi retezi 140.000 de lei, să îmi afectezi și bugetul, care și așa este foarte mic, suntem cu plăți, arierate. Vă spun ce am găsit în spital, arierate neplătite din luna ianuarie. Vă menționez că fiecare plată o monitorizez personal, de aceea mă apucă ora 01:00 noaptea în spital. Cert este că dacă vii să retezi de la Spitalul Județean de Urgență 21 de paturi și de la Spitalul Municipal din Oltenița zece paturi, înseamnă o lipsă în buget. Eu de ce vă informez despre acest lucru? Am solicitat o comisie națională de mediere tripartită formată de către reprezentantul principal ordonator de credite, că noi suntem subordonați Consiliului Județean. Ca atare, se va face o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Consiliului Județean”.

Reducerea numărului de paturi afectează și angajarea medicilor

Daniela Mihai a afirmat, de asemenea, că această reducere a numărului de paturi ar putea afecta și angajarea medicilor, deoarece cadrele medicale au nevoie de paturi atunci când încheie contractul de muncă.

„Este o problemă națională, nu județeană, lipsa medicilor. Sunt medici de anumite specializări care lipsesc cu desăvârșire în toată țara, nu numai în Călărași. Să știți că dacă nu găsiți pediatru la Călărași, nu sunt nici la nivel național, cardiologi la fel, pentru că preferă să lucreze la cabinetele lor private și nu mai vor să muncească în spitale, neurologii la fel. Merg mai mult în genunchi și mă rog de medici la nivel național. Și au venit cel puțin trei doctori cărora le-am încheiat contracte pentru gărzi de prestări servicii, astfel încât la Călărași să se poată opera situații de urgență și să nu fim într-un județ în care atunci când este o problemă finală să trebuiască în secundele acelea să trimitem omul la București. Ca atare, am discutat împreună cu directoarea medicală Năsturică, ca cel puțin 10 medici, din luna noiembrie, să se prezinte la noi, la Spitalul Județean cu contract de muncă, fie că este pe prestări servicii, individual, pe perioadă nedeterminată. Și asta înseamnă că le trebuie paturi, pentru că medicii, la rândul lor, când fac contract, îl încheie cu număr de paturi, în funcție și de secție. Avem peste 150 de prezentări zilnice la UPU. Dacă veniți seara și noaptea în UPU, vă cruciți. Nu știu de ce, dar noaptea se întâmplă toate nenorocirile. Este ceva infernal, nu cred că ați putea să rezistați. De multe ori mă uit la medicii de la urgență și cei care sunt de gardă, la asistente și la infirmiere, care sunt într-un număr mic. Se lucrează 24 de ore din 24, nu se lucrează într-o tură sau două. Este foarte greu să lucrezi într-un spital care se numește de urgență și unde medicii sunt într-un număr mic, pentru că o mare parte din ei preferă să rămână la București. Medicul cardiolog pe care l-am adus chiar de când am venit eu și este o somitate, este o doctoriță venită de la Spitalul Militar, care este o capacitate rară, un bun clinician, astăzi (n.r. – marţi, 30 iulie), venind către spitalul din Călărași, i-au luat carnetul pentru că avea avea viteză mare, avea un caz foarte grav de rezolvat și femeia se grăbea să ajute. Cu toate acestea, medicii fac naveta. Avem foarte mulți chirurgi care sunt de o capacitate rar întâlnită la nivel national, cărora mă străduiesc să le fac un centru de excelență. Deja lucrează la Laparoscopic și aduc în continuare colegi de ai lor, pentru că au început să promoveze Spitalul Județean. Sistemul nu este perfect. Mi s-a spus că va fi foarte greu și să știți că nu am vrut să mă duc pe această poziție. Nu este greu deloc. Este doar vorba despre implicare. Dacă ne respectăm reciproc, vom obține și rezultate mai bune. Am refuzat semnarea contractului cu Casa, domnul președinte a vorbit cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. I-a adus la cunoștință că este o situație specială și că dorim să se realizeze încheierea unui act adițional până la finalizarea acestor mici contradicții legate de numărul de paturi pe care doresc dânșii să ni-l ia”.

Simona Eliza Smochină: „Suntem într-o stare de subfinanțare cronică”

Conducerea Spitalului Municipal din Oltenița a menționat că unitatea spitalicească se află într-o stare de subfinanțare cronică. „Trebuie să vă apreciez că Spitalul de Urgență din Călărași și Spitalul Municipal din Oltenița sunt spitale publice. Suntem prestatori de servicii medicale și suntem finanțați de la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Suntem analizați pe indicatorii de ortopedie pe 2017 și 2018, care nu spun nimic din decembrie, de când am doctor. Nu spun nimic de investițiile cu aparatură de 100.000 de euro în compartimentul de ortopedie. Problema este următoarea: noi suntem spital de boli acute, salvăm vieți. Noi suntem deschiși și pentru cel care are bani și pentru cel care nu are bani. Dar în momentul de față este inevitabil să dai paturi de la spitalul de boli acute și să faci hotel la cronici. Asta e problema. Deci, într-un spital de boli cronice, așa cum se redirecționează în momentul acesta paturile, se întâmplă altceva. Mie camerele de gardă îmi consumă 30% din resursele spitalului. Avem internări în proporție de 85% pe urgență. La Spitalul Municipal Oltenița avem 40.000 de prezentări într-un an. Facem opt milioane pe an aprobat de Școala Națională și primim până în şapte an de an. Suntem într-o stare de subfinanțare cronică. Ne spun că nu avem rata de utilizare a paturilor. Așa, și? Eu sunt acolo să îți salvez viața, nu să fac un indicator după care se apreciază un manager la un moment dat. Nu am indicator de operabilitate. Ni se iau paturi pe termen lung și se dau măsuri pe termen scurt. Indicatorii pe care i-au analizat, nu sunt de actualitate. Vrem să ne ajutați și să ne sprijiniți în obținerea perioadei de prelungire pentru că ei ne-au amenințat că în momentul în care noi ne-am semnat contractul, începând cu 1 august, pacienții nu mai pot beneficia de servicii medicale prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru că nu mai avem contract cu Casa. Hai să facem comisia de mediere. Să vă citesc informarea de la ei primită astăzi (n.r. – marţi, 30 iulie 2019): ‘Menționăm faptul că termenul de valabilitate al actului adițional în baza căruia se derulează relația contractuală, este de 31 iulie 2019 și că vă asumați începând cu data de 1 august 2019 întreaga responsabilitate privind acordarea serviciilor de asistență medicală spitalicească contractabilă de către Casa de Asigurări la data menționată”, a precizat managerul Spitalului Municipal Oltenița, Simona Eliza Smochină.