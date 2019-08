Consiliul Judeţean (CJ) Călăraşi doreşte să implementeze un proiect în partea de sud a municipiului Călărași, între brațul Borcea și pădurea adiacentă Drumului Naţional (DN) 3, care să dezvolte din punct de vedere turistic și administrativ zona. Pentru acest obiectiv de investiţii, consilierii judeţeni au adoptat în cadrul unei şedinţe ordinare Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie „Zonă de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri de sport”, Faza – Studiu de Fezabilitate.

„Scopul implementării acestui proiect este acela de a dezvolta din punct de vedere turistic și administrativ zona. Poziționarea orașului pe malul brațului Borcea al Dunării creează o atractivitate turistică deosebită, care până în prezent nu a fost suficient exploatată, dar care are un potențial uriaș asupra promovării și dezvoltării orașului. Prin realizarea acestei investiții se dorește creșterea gradului de atractivitate al zonei și generarea de noi locuri de muncă, precum și sporirea consumului pentru o gamă largă de bunuri și servicii achiziționate ulterior implementării proiectului. Totodată se vor crea oportunități și pentru pasionații turismului sportiv. Terenul pe care se propune implementarea proiectului este poziționat în partea de sud a municipiului Călărași, între brațul Borcea și pădurea adiacentă Drumului Naţional 3. Operatorul principal de credite va fi Ministerul Turismului. La momentul actual, situația lotului de teren destinat implementării proiectului propus este reprezentată de un teren neexploatat la realul său potențial. Acest proiect este complementar altor două proiecte pe care Consiliul Judeţean Călăraşi le-a propus la finanţare, respectiv ‘Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi-Silistra’, proiect aprobat la finanţare prin Programul Interreg V – A România – Bulgaria, aflat în acest moment în implementare şi ‘Dezvoltarea turistică a braţului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement’, proiect aflat în Masterplanul de Turism, fiind depus spre finanţare la Ministerul Turismului şi care a primit avizul CTE al acestui minister, urmând a fi semnat contractul de finanţare. În prezent, nu există amenajate suficiente locuri de cazare şi de petrecere a timpului liber pentru potenţialii turişti care ar fi interesaţi să descopere frumuseţile acestei zone, puţin exploatate până la acest moment. Situat în imediata vecinătate a viitorului port turistic, precum şi a promenadei care va fi realizată prin proiectul finanţat prin fonduri europene anterior menţionat, amplasamentul proiectului conferă oportunități vaste de exploatare a zonei, întrucât zona se va dezvolta și din punct de vedere turistic, fiind concepute zone de recreere și agrement, atât pentru potenţialii turişti, cât și pentru toți cetățenii municipiului Călărași. Obiectivul de investiție constă în amenajarea unei zone de agrement care va avea în componenţă zonă de cazare care va fi formată din: zona de cazare individuală: case de vacanță; zona de cazare colectivă: hotel cu o capacitate de 38 de camere; zonă alimentație publică: restaurante, cafenele; terenuri de sport: fotbal, tenis, baschet; pistă de biciclete; zonă de spectacole în aer liber; locuri de joacă pentru copii; parcare. Devizul general are o valoare totală a investiţiei de74.325.729,08 de lei, la care se adaugă T.V.A., din care C + M: 60.403.450,93 de lei, la care se adaugă T.V.A.”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.