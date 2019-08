Câteva cheltuieli neprevăzute sunt, de multe ori, suficiente pentru a destabiliza bugetul lunar al unei familii. În situaţiile de impas financiar, oricine caută soluţii cât mai rapide, simplu de obţinut şi cât se poate de avantajoase. Aceasta ar fi chiar descrierea cu care creditele rapide vin în întâmpinarea consumatorului, propunându-i o soluţie de moment simplă şi accesibilă. Întrebarea este dacă aceste împrumuturi rapide sunt cu adevărat o strategie bună de rezolvare a cheltuielilor urgente, neprevăzute sau doar o modalitate neinspirată, aleasă din disperarea de a rezolva cât mai repede problema, ce în timp nu face decât să adâncească instabilitatea financiară a unei persoane.

Revenind la împrumutul rapid nebancar, aceasta este o soluţie de finanţare propusă de instituţiile financiare nebancare, obţinută rapid, fără prea multe demersuri şi documente necesare. Creditele rapide sunt, de fapt, gândite pentru a fi instrumente la îndemână pentru persoanele care întâmpină impasuri financiare provocate de probleme neaşteptate (urgenţe medicale, defecţiuni etc.).

În situaţia unui consumator aflat într-un moment de criză, în care are nevoie urgentă de bani pentru o situaţie ce nu suportă amânare, un împrumut nebancar este un ajutor nesperat, cea mai bună soluţie de moment. Lucrurile rămân aşa câtă vreme consumatorul gestionează corect creditul, împrumutând strict suma pe care o poate rambursa fără probleme în viitor şi respectând cu stricteţe graficul de rambursare. În caz contrar, dintr-o soluţie bună, creditul rapid se poate transforma într-un instrument primejdios care va afecta pe termen lung stabilitatea financiară a creditorului şi, implicit, a familiei.

Când sunt împrumuturile rapide o strategie bună?

Concret, pentru o persoană care întâmpină o urgenţă medicală, de exemplu, un împrumut rapid este o soluţie bună. Banii vor fi obţinuţi rapid, fără drumuri repetate la bancă şi dosare pline de hârtii. De asemenea, consumatorul care îşi face o strategie bună va calcula cu atenţie suma maximă pe care o va împrumuta, având în vedere cât poate rambursa lunar din credit şi perioada maximă pe care poate lua împrumutul.

Când pot adânci problemele financiare?

Există însă şi situaţii în care un împrumut rapid se poate dovedi o alegere neinspirată. Spre exemplu, există oameni care fac genul acesta de credite pentru a acoperi cheltuieli care nu sunt deloc urgenţe (telefoane noi, electrocasnice performante, vacanțe etc.). Ulterior, aceste persoane îşi vor crea obiceiul de a împrumuta bani fără a avea o necesitate reală, adâncindu-se în datorii până când nu le vor mai putea rambursa.

De asemenea, probleme au şi persoanele care împrumută sume prea mari şi nu pot rambursa la timp ratele, acumulând dobânzi penalizatoare. De cele mai multe ori, aceste persoane mai fac încă un pas greşit, refinanţând creditul. Astfel, costurile creditului cresc şi impasul financiar se adânceşte.

Prin urmare, se poate spune că un împrumut rapid nebancar este o strategie bună, dar poate să şi adâncească problemele financiare ale împrumutatului. Totul depinde doar de abordarea acestuia. Un consumator care se informează corect despre ceea ce presupune un împrumut rapid va împrumuta în condiţii cât mai avantajoase şi doar o sumă pe care o şi poate rambursa și nu va întâmpina probleme în gestionarea creditului.