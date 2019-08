Nouă infracțiuni au fost constatate, peste 200 de conducători auto care nu au respectat legislația rutieră au fost sancționați și şapte permise de conducere au fost reținute de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași.

În weekend, la nivelul județului Călărași, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea și conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea regimului legal de viteză. Au fost folosite echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile model TruCAM. Pe lângă acestea, au utilizat și aparatele etilotest și drugtest, pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Pe parcursul desfășurării acțiunii, polițiștii au verificat 294 de autovehicule și au aplicat 212 sancțiuni contravenționale, în valoare de 92.655 de lei. Precizăm faptul că, în primele şase luni ale acestui an, la nivelul județului Călărași, pe fondul vitezei neadaptate s-au înregistrat patru accidente grave (-10), soldate cu două persoane decedate (+2) şi trei persoane rănite grav (-13).

Exemple semnificative

În dimineața zilei de 04 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au oprit pentru control pe stradaNicolae Bălcescu, din municipiul Oltenița, județul Călărași, un autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 27 de ani, din aceeași localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat să fie testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele celui în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. La data de 04 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Budești au depistat pe DN 4, pe raza comunei Frumușani, județul Călărași, un bărbat în vârstă de 48 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, având dreptul de conducere suspendat. Pe numele celui în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal. În seara zilei de 04 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ulmeni au oprit pentru control pe stradaCocor, din comuna Spanțov, județul Călărași, un tânăr în vârstă de 28 de ani, din localitate. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.