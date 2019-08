În perioada 22 – 26 iulie, în satul Sultana din comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi, a avut loc primul eveniment din seria „ArchaeoSciences Summer Schools”, intitulat „Introduction in Bioarchaeology. Zooarchaeology & Archaeobotany”. De asemenea, în perioada 25 iulie – 3 august 2019, tot la Sultana (Călărași), s-a derulat al doilea eveniment, intitulat „Introduction in Photogrammetry and GIS”.

Evenimentele au fost organizate de platforma ArchaeoScience#RO din cadrul Institutului de Cercetare al Universității București, în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Muzeul Dunării de Jos Călărași și Muzeul Civilizației Gumelnița Oltenița. Seria „ArchaeoSciences Summer Schools” reprezintă o inițiativă nouă, dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor, cu scopul realizării unor cursuri introductive legate de trendurile actuale din cercetarea interdisciplinară a trecutului, prin prisma metodelor specifice domeniului ArchaeoSciences. Evenimentele şi-au propus să reprezinte o introducere în domeniul bioarheologiei, mai precis în direcțiile de studiu ale carpologiei, palinologiei, zooarheologiei, malacologiei și arheoihtiologiei.

Școala de vară a fost dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Universitatea din București, Paris 1 – Panthéon-Sorbonne University și University South Florida, prezenți la săpăturile arheologice din situl Sultana – Malu Roșu. Aceștia au fost îndrumați de specialiștii dr. Diana Hanganu (Platforma ArchaeoScience#RO, ICUB), dr. Valentin Radu (Muzeul Național de Istorie a României), Mihaela Golea și Dr. Adrian Bălășescu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”).

Cel de-al doilea eveniment, care a avut loc până la data de 3 august 2019, și-a propus o introducere în domeniul fotogrammetriei şi GIS, sub îndrumarea invitatului dr. Cornelis Stal (profesor și cercetător la Department of Real Estate and Applied Geomatics, HOGENT, Ghent, Belgia).