Noul sediu al Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi a fost inaugurat. Astfel, în data de 8 august a.c., a avut loc recepţia modernei clădiri, care a costat 12 milioane de lei. Peste două luni, noul edificiu îşi va deschide porţile pentru toţi cititorii, care vor avea o surpriză minunată când vor vedea spaţiul generos existent în clădire. De ce spunem acest lucru? Ei bine, acest spaţiu modern deţine, printre altele, săli pentru depozitarea cărţilor cu acces la raft, sală de mediatecă şi internet, ludotecă, sală de împrumut, spaţii pentru depozitarea titlurilor, săli multifuncţionale şi sală de cerc de artă plastică.

Vasile Iliuţă: „Această investiţie a fost destul de criticată, dar iată că am reuşit să ducem la bun sfârşit totul”

În cadrul evenimentului, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat: „Astăzi (n.r. – joi, 8 august 2019), reuşim să inaugurăm cel mai important obiectiv al Consiliului Judeţean. Este vorba despre Biblioteca Judeţeană ‘Alexandru Odobescu’. Această investiţie a fost destul de criticată, dar iată că am reuşit să ducem la bun sfârşit totul. Mulţumesc echipei Consiliului Judeţean, pentru că s-a străduit şi şi-a dat tot interesul să finalizăm această investiţie. Este o investiţie de 12 milioane de lei, finalizată astăzi, 8 august. Aici este contribuţia doamnei manager, Marinela Enciu, care a depus eforturi să putem inaugura clădirea în luna august, aşa cum am promis. Mulţumesc inginerilor şi celor care au supervizat această construcţie, pentru că au reuşit la termenul stabilit de contract să finalizeze această investiţie”.

Maria Goran: „Acesta este un obiectiv la standard internaţional şi are condiţii foarte bune”

Maria Goran, unul din inginerii care s-au ocupat îndeaproape de această construcţie, a afirmat: „Construcţia a început în iulie 2013, s-a finalizat în data de 5 iunie 2019. Noi am procedat la întocmirea tuturor documentaţiilor care sunt necesare în vederea efectuării unei recepţii la terminarea lucrărilor, comunicările către emitentul autorizaţiei, respectiv Primăria Municipiului Călăraşi, către Inspectoratul de Construcţii, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi astăzi (n.r. – joi, 8 august 2019) ne aflăm în faţa faptului împlinit. A fost o investiţie destul de grea, un edificiu de cultură, motiv pentru care astăzi se văd rezultatele muncii noastre, atât ale constructorului, ale antreprenorului, cât şi ale echipei din cadrul Consiliului Judeţean. Această clădire va asigura funcţionarea bibliotecii la nivel de judeţ, având un volum de carte de aproximativ 350.000 de titluri. În prezent, biblioteca îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii diferite şi spaţii de depozitare şi desfăşurare a activităţii improprii, motiv pentru care în acest obiectiv are toate spaţiile funcţionale, începând de la sală de depozitare carte cu acces la raft, sală de mediatecă şi internet, ludotecă, sală de împrumut, spaţii de depozitare carte, săli multifuncţionale, sală de cerc de artă plastică, inclusiv două săli de cerc în funcţie de destinaţia pe care doamna manager o va stabili, va putea să rezolve toate necesităţile şi cerinţele acestui obiectiv. Biblioteca este dotată cu mobilierul necesar, aferent desfăşurării activităţii. Dispune de un lift panoramic, de o rampă pentru persoane cu dizabilităţi, instalaţie de ventilaţie, climatizare, toate instalaţiile aferente solicitate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, avertizare incendiu, apelare personal, control acces, supraveghere video, deci, este un obiectiv la standard internaţional şi are condiţii foarte bune”.

Marinela Enciu: „Aceasta este casa cărţilor, unde aşteptăm pe oricine”

Managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi, Marinela Enciu, a precizat: „Domnule preşedinte Vasile Iliuţă, vă mulţumesc pentru sprijinul pe care mi l-aţi acordat şi pentru că m-aţi lăsat să am mână liberă pentru acest spaţiu. Tehnic, m-aţi sprijinit de fiecare dată şi fiecare modificare pe care am propus–o acestei clădiri mi-a fost permisă. Le mulţumesc colegilor mei, care sunt partea nevăzută a acestei instituţii, dar fac parte dintr-o ‘armată’ destul de bine pregătită. Mulţumesc constructorului, am avut o colaborare foarte bună cu domnul inginer Popescu. Este prima dată în istoria acestei instituţii când avem o clădire a noastră. Este casa cărţilor. În această casă aşteptăm pe oricine, toţi utilizatorii noştri vor fi primiţi ca şi cum această instituţie este a lor, pentru că de fapt şi de drept este a lor”.