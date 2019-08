Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, în data de 13 august 2019, alături de reprezentanții Consiliului Județean Călărași, contractul de finanțare pentru proiectul ,,Dezvoltare turistică a Brațului Borcea, Călărași – port turistic de agrement”.

Ministrul Turismului,Bogdan Trif, a fost prezent ieri, 13 august, în municipiul nostru. Acesta a vizitat locația în care se va realiza portul turistic din Călărași, după care, la sediul Instituției Prefectului a semnat contractul de finanțare. Proiectul cu o valoare de 86.522.510,65 lei cu TVA și cu o durată estimată de realizare a investiției de 45 de luni, reprezintă reamenajarea brațului Borcea și revitalizarea turismului în zona noastră.

Directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul Consiliului Județean Călărași, Eduard Grama, a declarat: “Avem două proiecte, ‘România Bulgaria’, care constă în prelungirea Parcului Central prin construirea unei faleze care se va închide prin intrarea în port. Intrarea în port va fi pe o suprafață de 100.000 de metri pătrați, luată în administrare de la Primăria Municipiului Călărași și vor fi circa 4 hectare unde vor acosta 260 de ambarcațiuni. Vom avea o zonă de faleză, o sală de conferință, o zonă de parcare pentru ambarcațiuni pe perioada de iarnă și o parcare strict pentru persoanele care vor avea locuri concesionate în acest port de agrement. Proiectul ‘România-Bulgaria’ va crea o legătură prin două ambarcațiuni, printr-un transfer de turiști și va mai fi această zonă portuară. Mai avem un al treilea proiect pe care l-am depus tot la Ministerul Turismului, în data de 30 iulie 2019, care va închide acest proiect integrat, format din trei zone. Al trelea proiect este zona de agrement, care cuprinde un număr de terenuri de sport, cu tenis de câmp, căsuțe pentru turiștii care vor veni la Călărași, dar și o zonă hotelieră, am gândit noi un hotel pe două etaje, tot pentru turiștii care vor veni din zona exterioară județului.Eu cred că locuitorii municipiului Călărași și ai județului, dar și cei din București, vor putea petrece cel puțin un weekend la Călărași. Sper ca prin aceste proiecte să se dezvolte mai mult municipiul și județul Călărași, să fie mai atractiv și de ce nu, zona de Dunăre să fie într-adevăr importantă pentru noi, pentru că până la urmă Călărașiul va deveni un oraș important și riveran Dunării, așa cum sunt celelalte din Europa. Ne onorează prezența domnului ministru la Călărași. Faptul că azi (n.r. 13 august a.c.) dumnealui este prezent alături de noi confirmă munca echipei Direcției de Dezvoltare la nivelul Consiliului Județean, coordonată de președintele Vasile Iliuță, și încheie o etapă, prima din această muncă începută în anul 2017, prin semnarea acestui contract de finanțare. Ne așteaptă o muncă grea, un proiect care se va întâmpla pe 45 de luni de la momentul semnării. Prin aceste trei investiții consider că municipiul și județul Călărași pot beneficia de o creștere economică pe termen lung. Acești bani, care vin de la Guvernul României, vor crea locuri de muncă, vor crea sigur condiții mai bune pentru copiii noștri. Urmează prima etapă şi anume scoaterea la licitaţie a PT-ului şi execuţia.”

Ministrul Turismului, Bogdan Trif , a precizat: “Am așteptat acest proiect pentru că imediat după ce am preluat conducerea ministerului, am analizat toate proiectele care erau prinse în masterplan. Am luat legătura cu autoritățile publice locale și vreau să vă spun că am avut o colabrare bună cu cei din județul Călărași, care au înțeles necesitatea ca acest potențial enorm pe care Dunărea îl are să fie valorificat și în sens turistic. Iată că facem de la Revoluție încoace un lucru important, chiar dacă este poate pentru unii un pas mic, facem un mini-port turistic la Dunăre. Nu vrem să ne oprim aici, avem și alte proiecte în derulare, dar este important că s-a dat startul la aceste investiții Pe lângă mini-port, unde o să aibă posibilitatea să acosteze aproximativ 260 de ambarcațiuni, o să fie amenajat și un teren în care o să se desfășoare tot felul de activități de recreere, o să avem și clădiri administrative, dar și săli de conferințe, și binînțeles că toate acestea o să se intersecteze cu celelalte două proiecte pe care Consiliul Județean Călărași le-a depus deja, printre care unul la Ministerul Turismului, astfel încât să dezvoltăm turismul. Urmează ca cei de la Consiliul Județean să deruleze procedura de achiziție, după care să demareze lucrările.”