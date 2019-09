Dunărea lui Sergei Bebeshko și Rică Pîrîianu a pierdut în prima etapă a noului sezon, în deplasare, în faţa formaţiei gazdă, CSM Bacău, scor 25 – 24. Urmează patru etape infernale, acasă cu Steaua Bucureşti, deplasare la Minaur Baia Mare, acasă cu Potaissa Turda și deplasare la Dinamo Bucureşti.

„Liga Zimbrilor” 2019 – 2020 a început pentru handbaliştii călărăşeni cu o înfrângere la un gol diferenţă la Bacău, scor 25 – 24, după ce la pauză conduceau, 12 – 14.

Dunărea Călăraşi a condus până în minutul 40, după care gazdele au au trecut la conducere, 18 – 16, călărăşenii au egalat la 20, 21 şi 22 – 22. În ultimul minut s-a intrat cu două goluri avans pentru Bacău. Sergei Bebeshko a cerut time-out, Dragoş Hanţaru a înscris la cinci secunde după reluarea jocului, gazdele au prelungit atacul la limita pasivului. A fost rândul gazdelor la time-out, cu 28 de secunde înainte de final, Viacheslav Sadovyi a marcat pentru 25 – 23, Hanţaru a marcat rapid, însă a fost prea târziu pentru a mai egala.

Adrian Târzioru, de la CSM Bacău, a declarat: „A fost un meci foarte greu, ne aşteptam la asta. Călăraşiul este o echipă experimentată, puternică, s-a văzut asta şi anul trecut. Mă bucur că, împreună cu colegii mei, cu domnul profesor, am izbutit în repriza a doua, deşi eram conduşi, să revenim. Probabil am reuşit să facem diferenţa prin faptul că în ultimele minute am fost mai limpezi decât cei de la Călăraşi”.

George Şelaru, de la AHC Dunărea Călăraşi, a afirmat: „Suntem după un meci în care speram să scoatem mai mult, am simţit că puteam scoate mai mult, dar, din păcate, rezultatul de pe tabelă este favorabil gazdelor. Nu trebuie să rămânem aici. Campionatul este lung, trebuie să strângem rândurile, să uităm cât mai repede meciul acesta. Din păcate, nu am fost la capacitate maximă şi îmi reproşez că nu am reuşit mai multe puncte astăzi şi trebuie să fim cât mai aproape de sută la sută pentru a scoate cât mai multe puncte”.

În cadrul etapei a 2-a, Dunărea va juca joi, la Sala Polivalentă „Ion C. Neagu” din Călăraşi, la ora 18:30, în compania echipei Steaua Bucureşti. Biletele se pun în vânzare pe 5 septembrie, de la ora 16:30. Preţul unui bilet este 10 lei.

Competiţia se dispută după un sistem cu play-off şi play-out. Partidele din prima ligă masculină au loc joia şi duminica, sezonul regulat încheindu-se în data de 26 martie 2020, cu o pauză de iarnă între 12 decembrie şi 30 ianuarie. Primele opt clasate vor evolua în play-off, împărţite în două grupe, în perioada 8 aprilie – 10 mai 2020. Finala şi meciurile de clasament vor avea loc între 14 şi 28 mai 2020.

CSM Bacău – AHC Dunărea Călărași 25 – 24 (12 – 14) Arbitri: Adrian Georgescu/Mihai Moldoveanu

CSM Bacău: Viachaslav Saldatsenka, Richard Freiwald, Răducu Tamaș – Adrian Tîrzioru 8 goluri, Rareş Păunică 5 goluri, Alexandru Tărîță 3 goluri, Bogdan Păunescu 3 goluri, Bogdan Serhel 2 goluri, Nikola Crnoglavac 2 goluri, Andrei Drăgan 1 gol, Viacheslav Sadovyi 1 gol, Alexandru Bologa, Mihai Cotinghiu, Eduard Iordachi, Ştefan Huta.

Dunărea Călărași: George Șelaru, Vlad Rusu – Dragoş Hanțaru 6 goluri, Mihajlo Radojkovic 6 goluri, Ionuţ Broască 5 goluri, Victor Vartic 4 goluri, Predrag Vujadinovic 2 goluri, Dragoş Soare 1 gol, Ionuţ Rotaru, Florin Dospinescu, Gabriel Dumitriu, Mihai Bujor, Gabriel Bujor, Roman Zacaciurin, Cătălin Costea, Mihai Sandu, Daniel Panait. Au lipsit Bogdan Moisa, fiind accidentat, şi Vladislav Ostroushko, fiind plecat după viză.

Rezultate meciuri etapa 1:

Minaur Baia Mare – HCDS Constanţa 25 – 23

Steaua Bucureşti – Poli Timişoara 26 – 24

Dinamo Bucureşti – CSM Vaslui 34 – 30

CSM Făgăraş – CSM Focşani 17 – 20

CSM Bacău – Dunărea Călăraşi 25 – 24

Potaissa Turda – CSM Bucureşti 28 – 27

CSM Reşiţa – HC CS Buzău 23 – 23

Program meciuri Dunărea Călăraşi:

Etapa a 2-a, joi, 5 septembrie, ora 18:30, netelevizat,

Dunărea Călăraşi – Steaua București

Etapa a 3-a, duminică, 15 septembrie, ora 18:00, netelevizat,

Minaur Baia Mare – Dunărea Călăraşi

Etapa a 4-a, duminică, 22 septembrie, ora 18:00. netelevizat

Dunărea Călăraşi – Potaissa Turda

Etapa a 5-a, duminică, 29 septembrie, ora 15:30, televizat TVR 1/TVR HD

Dinamo București – Dunărea Călăraşi (sursa: ahcdunarea.ro)