După începutul greoi din campionat, din luna mai, din cauza lipsei terenului de antrenament, weekendul trecut echipa de baseball juniori I a Clubului Sportiv Şcolar (CSS) Călărași a câștigat turneul II de la Roman, calificându-se în barajul pentru locul I pe care l-a câștigat cu scorul de 22 – 5, în defavoarea echipei LPS – CSS Roman, devenind astfel campioana României.

Potrivit CSS Călăraşi, primul turneu s-a desfăşurat în luna iunie la Alexandria, unde sportivii călărăşeni au câştigat două jocuri şi au pierdut unul, poate cel mai important, cel cu echipa CSS – LPS Roman.

„După ce sportivii noştri câştigaseră Campionatul Naţional Şcolar, în luna mai, la Botoşani, poate pentru că ne-am crezut mai buni sau poate din cauza lipsei terenului de pregătire, echipa noastră a clacat în acest prim turneu la Alexandria, fapt ce ne-a adus tuturor o stare de frustrare şi o dorinţă de revanşă. Astfel că la începutul lunii august, atunci când am reluat pregătirile, am schimbat ceva și în metodele de pregătire, reuşind în primul rând schimbarea mentalităţii, dar și o nouă abordare tactică. În turneul doi, care s-a desfăşurat în perioada 12 – 14 septembrie, la Roman, primul joc pe teren a fost chiar marea provocare, cu învingătoarea noastră din primul tur, LPS – CSS Roman. Un joc pe care l-am dominat de la început, cu o concentrare demnă de o echipă campioană și pe care l-am câştigat cu scorul de 22 – 7. Ultimul joc l-am câştigat cu scorul de 22 – 9 în faţa celor de la CSS 6 Bucureşti, victorie care ne-a adus şi calificarea în baraj. Jocul de baraj s-a desfăşurat pe terenul de la Gherăeşti, pe un frig crunt. Am câştigat barajul, devenind campionii României în anul 2019 la această categorie cu scorul de 21 – 4”, se arată pe site-ul Clubului Sportiv Şcolar.

Menţiunile speciale oferite baseball-iştilor de la CSS Călăraşi pentru: „Cel mai bun batter” – Gabriel Ionescu;

„Cel mai bun outfielder” – Valentin Constantin; „Cel mai bun pitcher” şi „MVP” – Lucian Oprea.

La turneul II de la Roman primul loc a fost câştigat de CSS Călăraşi, pe a doua poziţie a urcat LPS-CSS Roman, locul 3 a fost obţinut de CSS 6 Bucureşti, iar pe ultima poziţie s-a clasat CSS Botoşani.