Roxana Pațurcă, senator PSD de Călărași, afirmă că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, semnată de opoziție, este una slabă și se arată încrezătoare că aceasta nu va trece. În conferința de presă susținută, săptămâna trecută, la sediul Partidului Social Democrat Călărași, Roxana Pațurcă a declarat: “Tot au existat discuții legate de strângerea semnăturilor pentru a merge cu această moțiune de cenzură, pentru a mobiliza opoziția și a dărâma Guvernul. Au strâns aceste semnături, dar de fiecare dată când au existat aceste moțiuni puse de opoziție ei nu au reușit să strângă nici măcar numărul de voturi al celor care au semnat respectivele moțiuni. Legat de textul moțiunii de cenzură, ca și vicelider, dar și alături de colegii mei, am participat atât la citirea acestei moțiuni iar cei care au făcut politică până acum și sunt oameni cu greutate, cu toții au spus că este un text slab, care nu cuprinde cifre concrete, este doar un mesaj politic, un mesaj care nu face decât să critice Guvernul și ceea ce vrem noi să întreprindem prin programul de guvernare, un text fără substanță. Atunci când s-a citit această moțiune, în ziua de joi, din 465 de parlamentari, nu au creat o obilizare și au avut doar 128 de parlamentari prezenți. Noi în momentul de față, noi Partidul Social Democrat, să guvernăm, ni s-a dat această garanție în 2016, am urmat un program de guvernare. În cadrul acestui program am încercat să ajutăm fiecare categorie profesională, astfel încât fiecare să aibă un trai decent, un trai demn, normal, pe care ar trebui să îl aibă fiecare cetățean. Acestea au creat supărări celor din opoziție, anumite frustrări, și fără a avea un program de guvernare, fără a avea o proiecție, fără a avea un proiect real prin care să susțină o parte din măsurile pe care noi le-am întreprins, își doresc să ajungă la guvernare. Este clar ca nu reușesc să–și mobilizeze membrii de partid, sunt 5 partide, 5 formațiuni, fiecare cu un lider cu altă gândire, e clar că nu se pot așeza la o masă și atunci când vorbim de mobilizare au dovedit că nu este chiar așa cum se spune. Eu sunt convinsă că această moțiune nu are sorți de izbândă. Eu am discutat personal, alături de domnul președinte, cu parlamentarii călărășeni, suntem 4 parlamentari călărășeni care plecăm spre București, bineînțeles cu aceeași poziție și anume că noi nu vom susține această moțiune. Acesta este mandatul pe care îl va acorda PSD Călărași. Din discuțiile pe care le am și cu alți colegi care fac parte din opoziție, eu știu că ei nu vor fi prezenți, marea majoritate. Cu siguranță o să vedeți și dumenavoastră că nu va trece această moțiune de cenzură, ei nu-și doresc de fapt decât să întârzie și să creeze această campanie politică murdară prin acuzații nefondate. Dovadă că nu și-au dorit nici luni, nici marți, nici miercuri, să susțină această moțiune, au amânat-o pe joi, să vedem, până la urmă, dacă joi vor reuși, este în interesul lor să își mobilizeze membrii de partid pentru a fi prezenți și a trece această moțiune de cenzură. Eu nu am garanția că se va întâmpla nici joi, dar o să fiu acolo și o să vedem. Vreau să transmit celor din opoziție, inclusiv celor de Călărași că dacă Viorica Dăncilă va pleca din Guvern, va pleca pe data de 24, atunci când va fi președintele Romaniei și va lupta pentru fiecare român.”