Eugen Pîrvulescu a anunţat ieri, că în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Consiliului de Administraţie dar şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, a decis să demisioneze din funcţia de preşedinte executiv al AFC Dunărea 2005 Călăraşi. Gestul său are legătură directă cu depunctarea dictată recent de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a utilizării jucătorului Robert Boboc în partida din runda a 7-a cu Universitatea Cluj (scor în teren 3-2), aflat în stare de suspendare din pricina acumulării a 4 cartonaşe galbene până la ora jocului. „E un moment greu pentru mine. În cursul acestei dimineţi, am avut o discuţie cu membrii Consiliului Director precum şi cu preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, căruia, pe această cale, vreau să-i mulţumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat şi pot să spun că am avut condiţii bune şi chiar foarte bune în perioada cât am stat la Călăraşi. Am hotărât să-mi dau demisia întrucât clubul a pierdut 3 puncte foarte importante. E o greşeală impardonabilă pe care mi-o asum şi de comun acord am decis să-mi reziliez înţelegerea cu clubul Dunărea Călăraşi. Pe această cale, le mulţumesc jucătorilor, staffului tehnic. Am format un grup unit, o echipă bună, frumoasă, o echipă care, o să vedeţi, se va bate până în ultima etapă pentru un loc pe prima scenă a fotbalului românesc. Mulţumesc şi publicului din Călăraşi, m-am simţit foarte bine aici. Doresc mult succes, în continuare, Dunării!” a declarat Eugen Pîrvulescu, aflat la cârma Dunării din 23 iunie a.c. Conducerea AFC Dunărea 2005 Călăraşi îi mulţumeşte domnului Eugen Pîrvulescu pentru munca depusă la Călăraşi şi îi urează mult succes în continuare. În cursul acestei săptămânii va fi prezentat şi noul preşedinte executiv al clubului, anunţă reprezentanţii Consiliului Director. În afara lui Eugen Pîrvulescu şi-a mai înaintat demisia, în cursul săptămânii trecute, şi team – managerul, Ion Fenghea, în locul său fiind numit Sorin Boiangiu care a mai lucrat în cadrul clubului Dunărea în perioada 2018 – 2019.