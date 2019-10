În data de 12 octombrie 2019, ora 14:00, va fi deschisă, la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, o expoziţie de acuarelă cu lucrări realizate de Felicia Huideş. Curatorul expoziţiei va fi criticul de artă Ana Amelia Dincă.

„Experienţa domniei sale în zona acuarelei şi picturii este relativ recentă, însă pasiunea pentru acest domeniu îl are de mică. În clasa a VII-a, profesoara de desen a remarcat talentul pe care Felicia îl avea pentru această discipină şi i-a recomandat să meargă la Liceul de Arte ‘Nicolae Tonitza’, dar mama domniei sale a spus că aceasta nu e o meserie serioasă şi că ar trebui să se orienteze către un domeniu serios. Iată că domnia sa a absolvit Facultatea de Fizică, este profesoară de fizică şi acum a început să se aplece serios către artele frumoase. Expoziţia este una bună, care s-a conturat, din punct de vedere tehnic, într-un mod foarte frumos. Lucrările par ca nişte bijuterii, acuarela este de o mare fragilitate şi sensibilitate, domnia sa ştie drumul pe care să îl urmeze. Face eforturi să îşi diversifice discursul plastic în zona esteticului. Temele pe care le abordează sunt cele consacrate: natura statică, peisajul, am văzut şi un portret în creion. Am observat că stilul domniei sale merge către o interpretare profundă şi în anumite compoziţii încearcă să folosească un discurs aproape abstract. Este foarte apropiată de zona aceasta a naturii. Este o iubitoare a culorii. Drumul pe care a pornit este unul care merită continuat”, a declarat Ana Amelia Dincă despre Felicia Huideş.