Miercuri, 9 octombrie, președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent în municipiul Călărași. Acesta a fost întâmpinat de foarte mulți cetățeni care au dorit să îi strângă mâna și să îi adreseze cuvinte de încurajare. În sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași, președintele României s-a întâlnit cu membrii Biroului Județean al PNL Călărași, aici Iohannis a făcut și o primă declarație: “Sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi, aici în Călărași. Cred că vă amintiți că nu e prima dată când ajung aici și, recunosc, am revenit cu mare plăcere și am fost foarte impresionat de primirea frumoasă pe care mi-au făcut-o oamenii locului când am ajuns, a fost un număr mare de oameni acolo care bănuiesc că au venit să ne întâmpine pe noi toți și vă rog să le transmiteți aprecierea și mulțumirile mele. Astăzi încă nu suntem în campanie electorală și totuși am dorit dacă am ajuns aici să vin să vă văd. Încă suntem în precampanie și am fost astăzi într-o localitate din județul vostru, Gălbinași, unde am vizitat o școală cu rezultate foarte frumoase și mai mulţi dintre voi ați fost împreună cu mine acolo. Am fost foarte impresionat de ce am văzut acolo. Așa cum am discutat adineauri și cu prietenul meu, Răducu (n.r. – Răducu George Filiescu,) Călărașiul este un județ cu oameni deschiși, inimoși, harnici, și fiindcă suntem aici în cadru liberal, pot să repet ce a spus și primarul, sunteți un județ de frunte și în PNL”.

În același cadru a făcut declarații și primarul municipiului Călărași, Daniel Drăgulin, care este și președintele PNL Călărași: “Stimate domnule președinte Klaus Werner Iohannis, stimați colegi liberali, suntem onorați că astăzi orașul nostru este gazda președintelui României și în numele meu, al comunității călărășene și al Organizației PNL a județului Călărași vă spunem: Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți astăzi în mijlocul nostru, în această perioadă de mobilizare înainte de alegeri și acest lucru nu poate decât să ne onoreze și totodată să ne motiveze. Domnule președinte, aveți în față membrii Biroului Județean și ai Comitetului Director al județului Călărași. Aveți în față o armată de primari, cum ne place nouă să spunem. PNL Călărasi are un număr de 36 de primari din totalul de 55, suntem o primărie reședință de județ, cu un Consiliu Județean, condusă 100% de membri ai PNL. Suntem o organizație liberală puternică, motivată și dornică de victorie. Ne așteaptă o perioadă în care munca intensă și mobilizarea vor fi la ordinea zilei. Am câștigat alegerile europarlamentare, vom câștiga alegerile prezidențiale, iar anul 2020 ne va găsi victorioși în alegerile locale și parlamentare. Toți cei care suntem astăzi aici, domnule președinte, vom munci alături de fiecare liberal călărășean pentru ca la alegerile prezidențiale de anul acesta să obținem un număr cât mai mare de voturi pentru România modernă și normală. Prezența dumneavoastră alături de noi ne obligă să avem motoarele turate la maxim chiar din prima zi de campanie electorală. Ne dorim ca rezultatele de la Călărași să fie mult peste 50%. Suntem pregătiți de lupta electorală al cărei câștigător veți fi dumneavoastră, domnule președinte, Klaus Werner Iohannis. Lupta pe care o duceți pentru o Românie modernă, normală, trebuie să continue, iar noi, liberalii călărășeni, vom fi partenerii dumnevoastră loiali”.

La vizita președintelui Klaus Iohannis în municipiul nostru au participat și senatorul Răducu Filipescu, deputatul Dan Motreanu, deputatul Cătălin Predoiu, președintele Consiliului Județean Călărași, vicepreședinţii CJ Valentin Barbu și Marian Dinulescu, viceprimarii Dragoș Coman și Viorel Ivanciu, consilieri locali și județeni, directorii de deconcentrate liberali, simpli membri de partid, dar și mulți călărășeni dornici să îl vadă pe președinele țării.