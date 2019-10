UPDATE! Mai multe persoane din municipiul Călărași se pare că au fost înșelate de o firmă de electricitate și gaze din București. Reprezentanții firmei în cauză merg din ușă în ușă, se prezintă a fi de la “energie” și spun că au preluat facturarea de la electricitate și gaze prin protocol și că nu va mai fi nevoie ca cetățenii să dea indexul pentru că se vor ocupa ei. Din spusele oamenilor, reprezentanții cer contractele de la Enel și Engie, cer cartea de identitate, pe care le fotografiază. Oamenilor li se dă un formular pe care să-l semneze. Multe dintre persoane semnează fără să citească, altele cer mai multe informații. După o perioadă, călărășenii în cauză se trezesc la ușă cu contractele la electricitate și gaze reziliate. Nemulțumiți, călărășenii s-au prezentat în număr foarte mare la punctele de lucru Enel și Engie pentru a cere lămuriri.

Avem declarația unei persoane care se află în această situație, doamna în cauză se numește Cornelia Ciutacu. Pentru a avertiza cetățenii să fie atenți dacă se trezesc la ușă cu reprezentanții firmei din București, doamna Cornelia Ciutacu a postat acest material pe un grup de pe facebook. Avem acordul scris al doamnei pentru a publica declarația. “Suntem orașul cu posibilități multiple de escrocherii! În luna august 2019 m-am trezit la ușa apartamentului cu o domnișorică care s-a prezentat a fi de la “energie” și care mi-a spus că au preluat facturarea de la electricitate și gaze prin protocol și că nu va mai fi nevoie să dam indexul pentru că se vor ocupa ei de asta bla, bla, bla. Mi-a cerut contractul de la Enel si Engie s-a uitat pe ele, mi-a cerut și CI pentru a confrunta datele și am văzut că face poze și am întrebat-o ce face, iar domnișorica mi-a spus că așa trebuie, după care completează un formular pe care mi-l dă pentru a-l semna. Întrucat nu a fost convingătoare la tot ce o întrebam, am refuzat să semnez și i-am spus că dacă este vorba de reînnoire de contract să mi-l lase pentru a-l studia. Mi-a spus că nu îmi poate lăsa nimic, iar dacă refuz o să primesc prin poștă toate documentele. Nu am primit nimic! În schimb am primit de la Engie niște hârtii prin care mă înștiințează că la 30.09.2019, rezilierea contractului meu devine efectivă ca urmare a solicitării mele de schimbare a furnizorului. Cum eu știam că nu am schimbat niciun furnizor, pentru că nu semnasem niciun document, nu făcusem nicio cerere, am mers la sediul Engie, contractul era reziliat și mi se explică că am mandatat prin semnatura mea firma Energia Gas & Power srl să-i notifice pe cei de la Engie că renunț la serviciile lor în favoarea Energia Gas & Power srl. Consider că am fost înșelată de o firmă! Nu am semnat niciun document, nu mi-am exprimat nici măcar intenția de a schimba furnizorul. Mă întreb dacă organele abilitate ale statului se vor sesiza. Astăzi la sediul Engie erau foarte multe persoane cu aceeași problemă și care s-au trezit în situația mea, adică de a avea contractul reziliat. Singurul lucru pe care l-am putut afla a fost numele firmei și un număr de telefon. Am sunat la acel număr le-am spus ce am pățit și cu o seninătate ieșită din comun îmi spune că documentele la dumnealor sunt semnate. Eu îi spun că nu am semnat niciun document, iar firma îmi spune că nu mă crede și că orice demers aș face chiar și la parchet este de durată, trebuie să se facă expertiza grafologică și durează. Cu alte cuvinte, ei aveau pregătit orice tip de răspuns. Mai vreau să mai spun ceva și legat de timpul “record” în care ajunge un înscris printr-o firmă de curierat. O hârtie din 20.09.2019, emisă de Engie ajunge la destinatar așa cum e cazul meu pe 07.10.2019, în conditiile în care pe plic scrie că expedierea s-a făcut pe 23.09.2019. Nu știu ale cui afaceri sunt cu aceste firme de curierat, dar ce se întamplă cu timpul de expediere este de groază. În urma acestui demers public mă întreb dacă se sesizează cumva poliția, parchetul, protecția consumatorului etc. Nu cred ca aceste organe să meargă la sediul Engie și să vadă câte contracte au fost reziliate în ultima perioadă, câte au fost reînnoite în urma acestei mătrăcănii etc.”

Contactată, Cornelia Ciutacu a mai menționat: “Știți dumneavoastră câte persoane erau la sediile Engie și Enel cu aceeași problemă? Am fost ieri la Engie, am reînnoit contractul cu ei care se activează dupa 04.10.2019, deci o lună plătesc la acea firmă. Sunt curioasa în ce bază o să-mi factureze pentru că nu am contract, nu am nimic. La Enel nu au apucat să-mi rezilueze contractul, dar erau foarte multe persoane cărora le reziliase contractul. Am avut curiozitatea să o întreb pe doamna la care am fost repartizată conform numărului de ordine de ce nu se sesizează și dumnealor și mi-a spus că nu pot pentru că piața e liberă și clientul își poate alege furnizorul de servicii. “

Privind această situație neplăcută creată în ultima perioadă în municipiul Călărași, am cerut un punct de vedere de la firmele Enel și Engie. Într-o adresă scrisă am primit răspunsul solicitării noastre de la reprezentanții Engie.

„Mai mulți clienți ne-au informat în ultima perioadă cu privire la tentative de înșelăciune și fraudă prin vehicularea abuzivă a numelui ENGIE cu scopul de a crea un avantaj competitiv și de a induce eronat ideea că aceștia vor contracta serviciile furniorului de gaze naturale, electricitate și servicii, ENGIE. Pentru a contracara aceste tentative, ENGIE Romania derulează în permanență campanii de informare cu privire la modul în care clienții noștri se pot proteja. Astfel, reprezentanții de vânzări ai ENGIE Romania prezintă o legitimație și un ordin de serviciu/delegație care fac dovada că sunt reprezentanții companiei. Un aspect foarte important este acela ca angajatii ENGIE nu încasează bani de la client pentru prestațiile realizate, plățile se fac în baza unui contract, fiind evidențiate pe factura de gaze naturale care se emite ulterior. Veridicitatea ofertei avansate poate fi verificată prin apelarea call center-ului dedicat 021.9366 sau folosind formularul de contact de pe site-ul engie.ro. De asemenea, clienții pot anula cererea de schimbare a furnizorului printr-o solicitare expresă către ENGIE Romania, cu minim 5 zile calendaristice anterior datei la care schimbarea furnizorului ar deveni efectivă sau pot solicita încheierea unui nou contract de furnizare cu ENGIE Romania în situația în care rezilierea contractului a fost finalizată, în ambele cazuri fără niciun cost suplimentar pentru ei. Pentru a verifica daca au fost operate modificări privind contractul de furnizare existent cu ENGIE Romania, clienții au la dispoziție numărul dedicat 021.9366.

Îi încurajăm pe toți clienții noștri să se informeze înainte de a semna orice document, fie acestea documente de reziliere sau contracte de furnizare.”

Iată ce ne-au răspuns și reprezentanții Enel:

”Multumim ca ati sesizat aceasta situatie, de care nu suntem straini, unii clienti reclamandu-ne si noua cele semnalate in zone apropiate. Clientii care au semnat deja o cerere de reziliere de contract de furnizare cu Enel Energie, dupa ce au incheiat un nou contract cu alt furnizor, dar isi doresc sa anuleze noul angajament, pot transmite noului furnizor, conform legii, o cerere de exercitare a dreptului de retragere, in termen de 14 zile de la data vizitei acestora la domiciliul clientului. De asemenea, recomandam clientilor sa depuna la unul din sediile Enel Energie, imediat ce au luat la cunostinta despre aceasta situatie, o cerere de anulare a rezilierii contractului. In cazul in care termenul mai sus mentionat a fost depasit, dupa activarea noului contract cu celalalt furnizor de energie electrica, clientul poate totusi depune la orice sediu Enel Energie o cerere de incheiere a unui contract nou cu Enel pe baza ofertelor in vigoare, acordand totodata Enel Energie un mandat pentru efectuarea formalitatilor de revenire. Precizam ca aceste operatiuni (razgandire, semnalare etc) nu implica vreun cost pentru client, procesul de schimbare furnizor fiind unul gratuit, potrivit reglementarilor. In cazul in care clientii s-au simtit inselati, le recomandam sa se adreseze autoritatilor competente (Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor, Politie etc) ce pot evalua si sanctiona acest fapt.

Compania Enel Energie nu tolereaza niciun fel de practici inselatoare in relatiile contractuale, verificand in mod periodic activitatea companiilor cu care colaboram pentru a ne asigura ca acestea respecta standardele noastre si clauzele contractuale. In perioada urmatoare, vom desfasura o campanie de informare pentru clienti in vederea eliminarii practicilor neconforme in relatia cu clientii nostri, precum si vom incerca sa determinam incetarea acestor practice incorecte.”