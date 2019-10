Programul „Nouă ne pasă” s-a extins şi în comuna Sohatu, judeţul Călărași, acolo unde a fost înfiinţat un centru after-school

14 noi școli au intrat din acest an școlar în programul „Nouă ne pasă”, adăugându-se celor 12 existente din anii anteriori. Astfel, 26 de centre after-school asigură, prin acest program, activităţi de educaţie remedială pentru 900 de copii din mediul rural care se află în pericol de abandon şcolar.

Programul „Nouă ne pasă”, derulat de Fundația eMAG cu sprijinul Flanco, prin intermediul căruia sunt implementate centre after-school în școlile din comunitățile rurale, înregistrează în acest an cea mai puternică expansiune. Celor 12 centre funcționale li s-au adăugat pentru anul școlar 2019 – 2020, alte 14 centre tip after-school. Programul îi vizează pe elevii care provin din familii cu o situație socio-economică precară, care în lipsa unui sprijin educațional constant, sunt cei mai expuși riscului de abandon școlar.

Astfel, prin programul „Nouă ne pasă”, aproximativ 900 de elevi vor avea asigurate lunar 2.156 de ore de activități educaționale susținute de 139 de profesori și vor beneficia de 75.420 de mese calde oferite pe parcursul întregului an școlar.

Activitățile școlare presupun ore de educație remedială în grupuri mici de patru – zece elevi, unde profesorii intervin și sprijină copiii cu probleme educaționale și socio-financiare. Tot în cadrul programului – Fundația eMAG sprijină cadrele didactice cu soft-uri educaționale oferite de editura Intuitext și are în plan elaborarea unor cursuri dedicate ce vizează activitatea de remediere școlară. Centrele after-school beneficiază de sprijin financiar pentru rechizite, materiale didactice necesare, dar și pentru derularea unor acțiuni conexe precum cadouri de Crăciun, excursii pentru elevi și resurse IT & C pentru școli. De asemenea, este asigurată și plata profesorilor implicați în program.

Mai mult, pentru eficientizarea și observarea rezultatelor în timp real, profesorii din echipele de proiect își administrează datele legate de activitățile centrelor și de evoluția copiilor, prin intermediul unei aplicații dezvoltate special pentru acest program. Aceasta permite totodată reprezentanților Fundației eMAG accesul în timp real la toate informațiile relevante colectate de la fiecare centru și ajustări/intervenții, acolo unde este cazul.

Construit pe ideea de a asigura condițiile necesare pentru ca elevii din comunitățile defavorizate să-și continue studiile, programul a înregistrat pe parcursul celor trei ani de funcționare, scăderea ratei abandonului școlar în comunitățile rurale incluse în proiect. În plus, peste 600 de elevi au obținut rezultate mai bune la clasă, au primit consiliere psihologică și vocațională și au beneficiat de o masă caldă și de rechizite.

„Cele mai recente statistici ne arată că România are o rată a abandonului școlar de 16,4%, un dezonorant loc 3 în Europa și că are o nevoie continuă de a resuscita sectorul educațional. În mediul rural, rata abandonului școlar este de două ori mai mare decât în mediul urban. De asemenea, cheltuielile pentru educație sunt la un nivel mai mic în comparație cu cele din Uniunea Europeană, în timp ce nevoile de investiții sunt ridicate. Acest context, iar pe de altă parte, eficiența demonstrată în anii anteriori a programului ‘Nouă ne pasă’ – ne-au determinat să accelerăm extinderea în alte 14 comunități din zonele rurale, având prognozată pentru anul școlar 2019-2020, o investiție de aproximativ 400.000 de euro”, a declarat Tudor Vlad, președinte Fundației eMAG.

În cel de-al treilea an școlar consecutiv în care Flanco a sprijinit programul „Nouă ne pasă”, numărul donatorilor din magazinele retailerului a ajuns la aproximativ 100.000, în creștere cu 15% față de anul anterior, iar valoarea donațiilor a atins suma de 1.100.000 lei, cu 10% mai mare comparativ cu 2017.

„În prima parte a anului, plănuiam împreună cu Fundația eMAG să dublăm numărul de centre after-school din programul ‘Nouă ne pasă’, entuziasmați de rezultatele din teren, de profesorii dornici să implementeze proiectul în școlile lor, dar și de faptul că din ce în ce mai mulți clienți Flanco sunt conștienți de importanța accesului la educație. Coordonate care au facut posibilă extinderea rapidă – astfel încât 900 de elevi să fie susținuți să își continue studiile și să aibă un viitor mai bun”, a afirmat Dragoș Sîrbu, CEO Flanco Retail.

În perioada 6 mai – 16 iunie 2019 a fost lansat un apel către profesorii din mediul rural care doresc să implementeze în școala lor un centru de tip after-school pe principii de educație remedială. În urma analizării aplicaţiilor primite, programul „Nouă ne pasă” s-a extins în Moldova – Sulița, Vicovu de Sus și Frumosu (judeţul Suceava); Tarcău și Girov (judeţul Neamț); Buda (judeţul Buzău); I.C. Brătianu (judeţul Tulcea); Moara Domnească (judeţul Prahova); Vlădeni și Bordușani (judeţul Ialomița); Tânganu (judeţul Ilfov); Salcia și Segarcea Vale (judeţul Teleorman); Sohatu (judeţul Călărași). Aceste 14 noi centre se adaugă celor 12 centre implementate deja în comunitățile din Argel și Moldovița (judeţul Suceava); Vaduri și Bistrița (judeţul Neamț); Jacodu (judeţul Mureș); Cerașu și Slon (judeţul Prahova); Măgura (judeţul Buzău); Cernica (judeţul Ilfov); Putineiu (judeţul Teleorman); Negru Vodă și Limanu (judeţul Constanța).