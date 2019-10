Elena SOLOMON

Viceprimarul municipiului Călărași și totodată secretarul general al PNL Călărași, Dragoș Coman, a vorbit într-un interviu acordat Radio Voces Campi despre zvonurile potrivit cărora acesta și-ar dori să plece din rândul liberalilor călărășeni.

„Nu s-a pus problema niciodată, cel puțin din punctul meu de vedere, poate au pus-o alții. N-am ascuns niciodată faptul că sunt om care preferă dezbaterea, am avut contradicții și în interiorul PNL-ului, mă refer din punct de vedere politic și administativ, lucruri care s-au rezolvat de la sine, sunt situații în care am văzut lucrurile într-o anumită direcție și am constatat că nu am avut dreptate, au fost situații în care și în ziua de astăzi îmi susțin punctul de vedere și cred că am dreptate în continuare, dar asta nu are nicio legătură cu genul acesta de abordare, Dragoș Coman e sau nu e în PNL. Sunt în PNL, voi fi în continuare în PNL, avem o campanie electorală acum pentru Klaus Iohanis de dus, o să-mi fac treaba mai mult decât îmi dă voie credința. Sunt chestiuni cu care nu sunt 100% de acord, e modul meu de a vedea politica, poate nu am suficientă experiență, tinerețea nu mă lasă să văd că alte persoane ajunse la o vârstă respectabilă, dar asta e, sunt părerile mele, e modul meu de a vedea politica. Eu sunt un om care preferă comunicarea, care preferă, și administrativ dacă vreți, ca nevoile unei comunități să se raporteze la oameni, cum e și firesc, sunt niste chestiuni pe care noi le mai dezbatem acolo, nu e neapărat lapte și miere, dar asta nu înseamnă că Dragoș Coman nu e în PNL”, a menţionat viceprimarul.

Întrebat dacă a luat în calcul să plece din PNL, acesta a declarat: „Nu am luat niciodată în calcul să plec din PNL, nicio secundă, dorința mea nu e să plec dintr-un partid. Să vă spun ceva, eu nu văd partidele ca pe un lucru rău, doctrinele lor îmi plac, dacă vreți, nu îmi place sub nicio formă PSD-ul, ce face zilele astea, dar, dacă ne întoarcem la doctrina baxistă, care mie mi-a plăcut foarte mult, e una dintre cele mai bune, adică oamenii care populează PSD-ul la un moment dat pot pune o umbră asupra PSD-ului, oamenii care populează PNL, USR, ALDE dau o imagine partidului respectiv, dar partidul în sine, nu știu, liberalismul este foarte frumos, social democraț iar este o doctrină în regulă, problema sunt oamenii care sunt acolo și care, în mica lor majoritate, nu înțeleg despre ce este vorba în doctrinele astea politice sau le aplică cum înţeleg, într-o altă formă, nouă”.

Un alt subiect abordat în acest interviu a fost legat de funcția pe care și-o dorește viceprimarul Coman în mandatul următor.

„Nu știu dacă îmi mai doresc un mandat de viceprimar, nu-mi doresc funcția de viceprimar, pe mine mă interesează o poziție din care să pot să pun în aplicare gândurile, ideile sau visele cu care mă trezesc dimineața. Fără discuție, funcția de primar permite oricui decizia, singurul pix din primărie cu care poți să scrii o dispoziție, dacă îmi permiteți jocul acesta de cuvinte, îl are primarul, așa cum e și normal să fie, iar ultima decizie în a se face sau a nu se face un anumit lucru îi aparține unui primar și, fără discuție, este normal. Îmi doresc postul de primar, nu m-am ferit niciodată să spun acest lucru. Eu nu îmi doresc asta cu orice preţ, îmi doresc doar dacă şi consider că am niște soluții, altele, care ne pot duce într-o direcție mai bună decât asta în care mergem cu toții, dar nu înseamnă că alături sau fără. Lucrurile astea se pot face într-o echipă, se pot face separat, se pot face după o altă poziție. Nu e obligatoriu ca Dragoș Coman să fie primar ca să se întâmple niște lucruri, sunt alte persoane mult mai avizate, mai hotărâte, cu mai mult timp, mai multă implicare, care ar putea să facă acest lucru. Poate chiar primarul în funcție o să aibă o altă viziune în următorul mandat. Să nu înțelegeți greșit, avem un dialog, ne contrazicem, sunt chestiuni pe care suntem de acord, sunt situații în care îl susțin pe primarul în funcție, Dan Drăgulin, sunt situații în care m-a susținut și el, dar sunt și chestiuni pe care nu ne-am înțeles, probabil și de aici zvonistica”, a precizat Dragoş Coman.

PNL face un sondaj pentru desemnarea candidatului pentru Primăria Călărași.

„Aici nu ne-am înțeles, eu consider că următorul candidat la Primăria Municipiului Călărași este cel desemnat de populație, de cetățeni. Nu e Dragoș Coman pentru că de ce ar trebui să fie Dragoș Coman, domnule, că e tânăr. Hai să îl punem pe Dragoș Coman că e tânăr. O să se țină cont de acest sondaj, cei care spun că nu o să se țină cont sunt cârcotași, sau sunt dintr-o tabără sau alta și vor să inducă o idee. De un sondaj de opinie fără discuție o să se țină cont, nu vă închipuiți că eu o să am 1% în sondaj și ceva de undeva de sus, președintele Iohanis, zice hai să-l punem pe Dragoș de la Călărași și el are 1% și nu îl place nimeni. Nu o să se întâmple lucrul ăsta sub nicio formă”, a mai spus viceprimarul municipiului Călăraşi, Dragoş Coman.