Având în vedere interpretările tendenţioase apărute în mass-media, referitoare la Raportul Curent transmis în data de 24.10.2019 privind restrângerea activităţii anumitor sectoare de activitate prin faptul că am concedia personalul din cauza instalării guvernului P.N.L., ne exprimăm dezacordul faţă de această interpretare. Precizăm faptul că nu are nicio legătură cu situaţia politică actuală, ci, dimpotrivă, are legătură cu guvernul precedent – P.S.D., care a emis Ordonanţa nr. 114/2018 care va putea duce la posibilitatea reală să înceteze activitatea în construcţii pe timp de iarnă.

Fiind o societate listată la B.V.B. şi datorită legislaţiilor şi regulamentelor emise, suntem obligaţi să emitem orice informaţii legate de tot ceea ce facem sau ceea ce presupune că vom face în anumite situaţii.