De câteva săptămâni, în județul Călărași, au loc aproape zilnic, scurte întreruperi de energie electrică. Din această cauză, mai mulți producători din județul Călărași se plâng de faptul că le este afectată producția. Cine răspunde pentru acest lucru?! Am contactat reprezentanții punctului de lucru Enel Călărași, pentru a ne explica de ce apar aceste pene de curent, însă șeful punctului de lucru Călărași, Liliana Colan, ne-a recomandat să contactăm reprezentanții E-Distribuție Dobrogea pentru lămuriri, pentru că ei se ocupă de lucrările de reparație. Am contactat E-Distribuție Dobrogea la numărul de telefon 0800 305 702, la reclamații, însă ni s-a transmis că putem obține un punct de vedere oficial de la sediul central, solicitând acest lucru într-un e-mail la adresa reclamații.dobrogea@e-distribuție.com. Am făcut și lucrul acesta, însă până obținem punctul de vedere oficial, cu siguranță întreruperile vor continua. Întrebarea este cine acoperă pierderile? Cine răspunde? Între timp, am putut găsi pe site-ul E-Distribuție Dobrogea lucrările de reparații programate, însă niciun alt comunicat de presă privind penele de curent „accidentale”, care devin tot mai dese.

Întreruperile programate

În data de 31 octombrie 2019, este întreruptă total furnizarea energiei în localitatea Bogata, între orele 08:30 – 16:30, localitățile: Sărulești-Gară, Pelinu, Dirvari și Fundulea (zona sate Baraj Dirvari), întrerupere totală între 09:00 – 17:00, zona Balta Modelu și Balta Roseți întrerupere totală, între orele 09:00 – 17:00. De asemenea va fi întrerupere parțială în localitatea Gălbinași, străzile: Alexandru Cel Bun, Unirii, Izvor și București între orele 09:00 – 17:00. Vineri, 1 noiembrie, echipele de electricitate vor efectua lucrări în localitatea Bogata, întrerupere totală 08:30 – 16:30, localitatea Fundeni, întrerupere partială, străzile: Mihai Viteazul, Fizicienilor, Prunului, Ţepeş Vodă, Progresu, Sfântul Gheorghe, Cuza Vodă, Nicolae Iorga, Liviu Rebreanu, Jandarmeriei, Mihai Eminescu, Ion Creangă, 13 Septembrie, Emil Racoviță, Luceafărului și Nicolae Titulescu, între 09:00 – 17:00. Este programată întrerupere totală în localitatile: Sărulești-Gară, Pelinu, Dâlga și SC IRA Service DragosVodă, între 09:00 – 17:00, dar și în zona Vile Bărăganu, Parcare Autostrada km 122+085, Gara Bărăganu 10:00 – 18:00.

„Întreruperile programate sunt acele sistări în distribuția energiei electrice cauzate de lucrările de moderni​zare ​sau de mentenanță pe care le desfășurăm în zonele în care avem grijă de rețeaua electrică”, anunță E-Distribuție Dobrogea.

Am contactat un producător din municipiul Călărași, foarte nemulțumit de această situație, este vorba despre Marian Petre Miluț, președintele Consiliului de Administrație al SC Prefab SA. Îi este afectată producția fabricii din cauza acestor întreruperi de curent.

„Este o lipsă totală de responsabilitate. Suportăm astfel de consecințe a lipsei de măsuri cu privire la o mentenanță și la menținerea în funcțiune a unor echipamente. Permanent se motivează tot felul de lucruri că o să facem, că intervenim. Ei văd că în mod repetat au aceste probleme și nu iau nicio măsură. Asta este problema, că avem situația asta și nu putem să continuăm așa cu ei. Trebuie să facem ceva, să luăm o poziție, pentru că așa cum fac ei în momentul ăsta nu se mai poate. Sigur au monopol, asta este evident, și nu există posibilitatea ca distribuitor să te conectezi în altă parte. Ei au toate butoanele, ei pot să ne dea curent când vor, ei ne taie curentul când vor. Și investiții clare în infrastructură nu fac în această zonă. Și asta cu programatul de lucrări o au de ani de zile. Ei iau o căruță de bani pentru toată această distribuție, dar în realitate gândiți-vă ce se întâmplă când avem cogenerare și ne pică cogenerarea. Nu au niciun fel de responsabilitate, așa ceva chiar nu se poate, să-și ia niște măsuri. Ce am putea să facem? Să-i dăm în judecată pe pierdere și pe toate chestiile pe care le avem. Ei știu că procesele durează mult în România. Ştiu că sunt probleme și așa mai departe. Trebuie sesizată și administrația locală. Se strică echipamente de milioane de euro. Nu se poate așa ceva, trebuie făcut ceva în sensul ăsta”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al SC Prefab SA, Marian Petre Miluț.