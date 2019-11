Joi, 31 octombrie, la ora 14:00, a avut loc deschiderea oficială a Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași. Într-un cadru festiv a fost tăiată drept simbol panglica de către președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ștefan Drăgulin, și directoarea Bibliotecii Judeţene Călăraşi, Marinela Enciu. Construită în şase ani, noua clădire are cinci etaje și o suprafaţă de aproximativ 3.300 de metri, costurile ridicându-se la trei milioane de euro.

„Suntem bucuroși să ne găsim într-un cadru festiv ca acesta, am deosebita onoare și plăcere să declar oficial deschiderea activității Bibliotecii Județene ‘Alexandru Odobescu’ din Călărași. Noul sediu va răspunde nevoilor culturale ale comunității călărășene prezente și viitoare. Construcția noului sediu al bibliotecii a început conceptual în anul 2012, prin grija și implicarea Consiliului Județean Călărași și s-a finalizat în luna august, anul curent. Costurile totale s-au ridicat la aproximativ trei milioane de euro, sumă suportată din bugetul Consiliului Județean. În anul 1883, pe 30 octombrie, au fost puse bazele primei biblioteci publice la Călărași și poate nu întâmplător redeschidem porțile publicului după 136 de ani, în 31 octombrie 2019. Se pare că toamna în Bărăgan cultura dă mereu roade, apoi în 1991 Biblioteca Municipală devine Bibliotecă Județeană prin decretul 15 al Consiliului de stat din 23 ianuarie. În urma acestei transformări, pentru prima dată este numit un director în persoana domnului profesor Ghiță Dumitru și angajat personal de specialitate, format din doi bibliotecari. Prima carte înregistrată în Registrul inventar a fost romanul ‘Anna Karenina’ de Lev Tolstoi. Pentru prima dată în istoria bibliotecii și a Călărașiului sediul corespunde cerințelor, fiind un spațiu cultural interactiv, de aceea putem afirma cu bucurie și mândrie că ne aflăm la un eveniment remarcabil, biblioteca este un actor esențial în dezvoltarea comunității, restituim astăzi un concept actual de bibliotecă, un concept în care sperăm și dorim să amprenteze publicul desăvârșit cărțile și tradiția culturală. Mulțumim din suflet celor care au ținut vie flacăra culturii, mulțumim tuturor pentru interesul acordat instituției noastre, pentru participarea la acest eveniment. Mulțumim Consiliului Județean Călărași pentru sprijinul permanent”, a declarat directoarea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi, Marinela Enciu.

La eveniment au fost prezenți mai mulți directori de biblioteci din țară, printre care s-a numărat și Ramona Mezei, directoarea generală a Bibliotecii Metropolitane din București, care a adresat câteva cuvinte.

„În momentul în care am primit invitația spuneam că nu putem rata un asemenea eveniment. Trebuie să recunosc că înainte de a avea loc această deschidere, doamna director al bibliotecii ne-a făcut un scurt circuit și ne-am plimbat prin toate sălile, trebuie să spun că vă invidiez. Aș vrea să vă doresc din suflet să vă bucurați de aceste minunate spații de care dispuneți. În această dimineață eu am participat la deschiderea conferinței ‘Viitorul Bibliotecilor’, conferință organizată de Institutul Goethe, împreună cu Biblioteca Metropolitană, unde s-a discutat chiar despre acest lucru, crearea de spații noi. Se spune în ultima vreme că bibliotecile o să dispară, ei bine, eu nu pot să spun acest lucru. Pentru ca biblioteca să nu dispară trebuie să se transforme, trebuie să ne transformăm pe noi înșine, trebuie să gândim ce putem transforma, ce putem inova și ce spații putem crea. Cititorii nu trebuie să ne treacă pragul o singură dată, trebuie să revină și pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să gândim să fim aproape de comunitatea din care facem parte şi să fim atenți la nevoile comunității din care facem parte”, a afirmat Ramona Mezei.

De asemenea, a dorit să adreseze câteva cuvinte și primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

„Această toamnă vine cu multe realizări. Este deschis acest edificiu și felicit pe cei care au participat de-a lungul timpului, au pus umărul pentru această bibliotecă. Viața este trecătoare la fel ca și noi. Este bine să lăsăm ceva și în spate. Întotdeauna să fii mândru de ce ai realizat. Eu sunt mândru de ce au realizat colegii mei și voi fi mândru de ce am realizat și noi la primărie. Vă felicit și doresc ca cei care lucrează în această instituție să rămână aceeași oameni care să sprijine sau să îndrume pe cât mai mulți copii să vină la bibliotecă. E bine să ne adaptăm și tehnologiei, dar cartea rămâne carte”, a spus Daniel Drăgulin.

Președintele Consiliului Județean Călăraşi, Vasile Iliuță, a vorbit despre marea realizare a județului nostru, cea mai mare piramidă culturală a județului Călărași, după cum îi spune acesta.

„Am găsit la preluarea mandatului o bibliotecă cu lupte politice și cu tot ce a însemnat orgolii. Am dat la o parte tot. Aici trebuie să mulțumesc echipei Consiliului Județean Călărași, care a înțeles că nu este loc de lupte politice și trebuie să ducem un act cultural la final. Am găsit biblioteca fără un etaj, a dispărut etajul, am căutat împreună cu consilierii județeni și cu echipa Consiliului și l-am găsit și uite astăzi cu toții suntem prezenți la inaugurarea celei mai mari piramide culturale a județului Călărași, ale României, pentru că nu sunt prea multe. Trebuie să vă spun că suntem mândri de marea noastră realizare a județului Călărași și trebuie să mulțumim domnului Ghiță Dumitru, care a trăit cu speranța că se poate să fii contemporan cu noi ca să realizăm acest monument cultural pentru județul Călărași, încrederea că putem să dăm generației viitoare o biblioteca județeană în Călărași, care să ne reprezinte nu numai la nivel național, cât și internațional. Aici se pot pregăti viitoarele generații și noi cei în vârstă să putem veni să găsim tot ce avem nevoie. Celor care au lucrat la acest proiect din Consiliul Județean le mulțumesc că au acceptat uneori să fiu eu cel neînțeles, care a vrut să ducă la bun sfârșit acest proiect. Uite că am reușit. De asemenea, le mulţumesc doamnei director și echipei că au putut într-un termen foarte scurt să vină și să pună această bibliotecă în funcțiune”, a menţionat Vasile Iliuţă.

Timp de trei luni, serviciile cu publicul au fost suspendate, pentru a muta cărțile. Recepția lucrărilor la clădirea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași a avut loc în data de 8 august 2019. Noul sediu al Bibliotecii Județene Călărași este realizat și dotat după standarde europene, are săli multifuncționale, o sală dotată cu calculatoare și acces la internet, depozite de carte, spații moderne în care vor putea fi organizate diverse activități pentru cei mici, dar și pentru adulți, iubitori de cărți. Fondul de carte al Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi este de peste 350.000 de volume. Din data de 4 noiembrie 2019, programul cu publicul este următorul: de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00, şi sâmbăta, între orele 09:00 şi 13:00.