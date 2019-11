O nouă piesă de teatru din Stagiunea de toamnă a avut loc în Călărași joi seara. „TOC TOC” a adus în fața publicului actori precum Mihai Gruia Sandu, Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Andrei Mateiu, Doina Antohi și Daniel Burcea pe o regie semnată de Ricard Reguant. Aceștia suferă de TOC (tulburări obsesiv compulsive) și sunt în vizită la medic pentru a rezolva manii și fobii din ce în ce mai diverse. Cum medicul lipsea (așa credeau ei) și pacienții tot apăreau în cabinetul acestuia, s-au împrietenit, au împărtășit motivele prezenței lor și au transformat așteptarea doctorului într-o terapie de grup în care fiecare era ajutat să treacă peste problemă de ceilalți membri. Andrei Duban a intrat în pielea personajului „Dan”, taximetristul jovial obsedat de calcule care are talentul deosebit de a face glume în cele mai neașteptate momente. „Maria”, o habotnică religioasă care trebuie să verifice tot timpul dacă are cheile în geantă și se tot întreabă daca a lăsat gazele, apa, curentul deschise, este interpretată de Anca Țurcașiu. Andreea Samson o întruchipează pe „Alba”, o laborantă terorizată de microbi, iar Doina Antohi pe „Lili”, fata care repetă fiecare frază de două ori. Un alt pacient este „Bob”, programatorul fascinat de simetrie și care se teme să pășească pe linii. Din când în când aceștia erau întrerupți de asistentul doctorului care le lungea așteptarea spunând că medicul este în avion, că e pe drum dinspre aeroport, că ajunge imediat, deși… acesta era chiar sub nasul lor, interpretat de Mihai Gruia Sandu sub forma unui individ, „Fred”, care are ieșiri verbale și gesturi necontrolate. Aceștia au încercat terapia de grup fără vreun rezultat real, dar au plecat cu speranța că sunt pe drumul bun. Cu siguranță publicul călărășean s-a regăsit în maniile celor de pe scenă și au trăit intens fiecare moment. Sala plină și hohotele de râs au garantat valoarea piesei de teatru și a actorilor.

Următoarea piesă din Stagiunea teatrală de toamnă, „Șeful”, se va juca în data de 11 noiembrie 2019, de la ora 18:00, pe scena sălii de spectacole „Barbu Știrbei” a Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași.