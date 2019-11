Asociația Ateliere Fără Frontiere anunță finalizarea primei ediții a „EduClick – Dăm Click pe România” 2019, prin care a dotat cu 1.009 calculatoare 56 de unități de învățământ, două instituții publice sociale și 11 organizații nonguvernamentale ce derulează proiecte educaționale, într-un program național în care Kaufland România este partener principal.

Calculatoarele au fost livrate către 69 de laureați ai programului, provenind din 29 de județe ale țării, ale căror proiecte înscrise în competiție vizau un număr de aproape 14.000 de beneficiari – preșcolari, elevi, liceeni, studenți, persoane adulte cu handicap.

Calculatoarele donate sunt acum folosite în implementarea diferitelor proiecte educaționale propuse, de la modernizarea laboratoarelor de informatică, la activități de educație non-formală și alfabetizare digitală. În cazul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfântul Andrei” din Gura Humorului, județul Suceava, cele 15 calculatoare primite au fost distribuite către cabinetele de terapii specifice la care au acces aproximativ 300 de elevi cu tulburări din spectrul autist, elevi cu deficiențe mintale moderate și severe, copii cu Sindrom Down.

După livrarea calculatoarelor, coordonatorii de proiect din unitățile de învățământ, instituțiile și organizațiile laureate au fost invitați la un seminar gratuit despre digitalizarea procesului de predare – învățare desfășurat la București. Scopul acestuia a fost să-i ajute pe inițiatorii de proiecte educaționale să folosească mai bine echipamentele primite și i-a avut ca formatori pe Elena Coman (Asociația Techsoup), Alex Petre (Junior Achievement România) și Ovidiu Toma (Ateliere Fără Frontiere).

Pentru prima ediție din 2019 a programului „EduClick – Dăm Click pe România”, Ateliere Fără Frontiere a alocat 1.000 de calculatoare dar chiar și așa, numărul calculatoarelor s-a dovedit a fi departe de a fi suficient în raport cu nevoia școlilor și organizațiilor care lucrează cu persoane vulnerabile, în special copii și tineri.

„EduClick – Dăm Click pe România” 2019 a fost implementat și în acest an cu sprijinul Up România și al Fundației Up.

Toate calculatoarele donate în acest program au fost recondiționate în atelierul de inserție socio-profesională reconect de o echipă din care fac parte persoane vulnerabile, excluse și marginalizate, angajate într-un parcurs personalizat de acompaniere socială, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică, menit să le ajute să se integreze în societate și pe piața convențională a muncii.