În data de 13 decembrie 2019, la Călărași, va avea loc Gala Anuală a Premiilor „10 de Nota 10”, ediția a II-a, în cadrul căreia vor fi premiați mai mulți elevi din municipiul Călărași. Evenimentul este organizat și sponsorizat de un ONG, Centrul pentru Resurse Umane și Dezvoltare Socială Sud Muntenia. În cadrul evenimentului vor fi premiați 25 de copii și cinci profesori. Tinerii selectați sunt copii olimpici sau cu multiple talente în domenii diferite, elevi ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” și ai Colegiului Național „Barbu Știrbei”, ambele licee de top călărășene, spun reprezentanții ONG. Gala Anuală a Premiilor „10 de Nota 10” are ca și scop promovarea, susținerea și stimularea excelenței în educația formală și nonformală, pentru dezvoltarea potențialului maxim al adolescenților și tinerilor, pentru o bună adaptare și integrare a acestora într-o societate dinamică, care își schimbă paradigmele foarte rapid.

„De-a lungul activității noastre am cunoscut în școli mulți tineri extraordinari și determinați să-și facă un viitor și de aceea ne dorim să să-i încurajăm pe tineri să fie performanți și excepționali, ca unică soluție spre un viitor mai bun. Purtăm în inimă convingerea că răsturnarea în bine a vieții noastre, a tuturor, începe de la fiecare din noi și un gest bun va declanșa alt gest nobil. Când am început acest proiect, Gala Anuală a Premiilor ‘10 de Nota 10’, am plecat de la cea mai simplă întrebare posibilă: Copiii normali oare nu sunt buni pentru noi, pentru a-i promova și recompensa, pentru presă, sau de afişat pe reţelele de socializare? Ei oare nu merită un cadou pentru că au încăpăţânarea să meargă la şcoală şi să înveţe nu bine, ci foarte bine să fie copii eminenţi, să obţină rezultate extraordinare la olimpiade și concursuri, să-şi reprezinte cu onoare şcoala, părinţii, profesorii și comunitatea în care trăiesc, câştigând competiţie după competiţie? Cu sprijinul financiar al partenerilor, în cadrul evenimentului de anul acesta, vor fi premiaţi 25 de elevi, cinci profesori și alte câteva premii speciale vor fi oferite celor care şi-au adus contribuţia la construirea unei identităţi educaţionale călărășene competitive în mediul şcolar naţional, prin rezultatele excepţionale obţinute la olimpiadele şi concursurile naționale și internaționale, la concursurile naționale și internaționale de muzică, implicarea în proiecte bazate pe implicare socială și voluntariat. Despre fiecare copil prezent în acest eveniment se pot spune și se vor spune multe cuvinte frumoase și bine-meritate, dar, ei pot fi definiți corect prin talentul, performanța, excelența, și rezultatele lor școlare. De asemenea, implicarea în numeroase proiecte extrașcolare demonstreazǎ cu prisosință: seriozitate, implicare, cunoaștere, conștientizarea și asumarea responsabilităților lor. Cununa de lauri a rezultatelor muncii unui elev sunt, totuși, succesele obținute la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale, unde ei au reprezentat cu cinste învățământul călărășean și românesc. Rezultatele obținute au fost, așa cum probabil intuiți deja, remarcabile, dar, mai ales, au obținut un nou ideal: Acum își doresc mai mult pentru că este incredibil de provocator a visa, a-ți fixa idealuri și a le atinge!”, a spus unul dintre reprezentanții ONG-ului.