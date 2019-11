Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Călărași, în colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călărași, va marca Ziua Mondială a Diabetului (ZMD), în data de 14 noiembrie 2019.

În fiecare an la 14 noiembrie este sărbătorită Ziua Mondială a Diabetului, iar celebrarea este condusă de către Federaţia Internaţională de Diabet (FID) şi asociaţiile membre. Ziua Mondială a Diabetului a fost stabilită în 1991 de către Federaţia Internaţională de Diabet şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), ca răspuns la preocupările crescânde cu privire la ameninţarea la adresa sănătăţii pe care o reprezintă diabetul. Ziua Mondială a Diabetului a devenit o Zi Oficială a Naţiunilor Unite în 2007 prin adoptarea Rezoluţiei Naţiunilor Unite 61/225. Campania „Familia şi diabetul” îşi propune să atragă atenţia asupra problemelor de importanţă majoră în privinţa diabetului zaharat şi să menţină diabetul în atenţia populaţiei în mod susţinut. Ziua Mondială a Diabetului este marcată în întreaga lume de peste 200 de asociaţii membre ale Federaţiei Internaţionale de Diabet, în peste 160 de ţări, printre care şi România, toate fiind state membre ale Naţiunilor Unite, de către alte asociaţii, organizaţii, companii, cadre medicale şi persoane suferind de diabet zaharat, precum şi familiile lor. Logo-ul ZMD este cercul albastru – simbolul global al diabetului. Implicarea OMS în prevenirea şi controlul Diabetului Zaharat are scopul de stimulare şi sprijin pentru adoptarea de măsuri eficiente în supravegherea, prevenirea şi controlul diabetului şi complicaţiilor acestuia. Strategia globală privind dieta, activitatea fizică și sănătatea completează munca Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul diabetului, prin canalizarea pe abordări populaționale pentru promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice regulate, iar astfel, de reducere a problemei globale legată de obezitate și persoanele supraponderale. În anul 2017, la nivel mondial, trăiau peste 425 de milioane de persoane (20 – 79 de ani) cu diabet, în 2045 se prognozează un număr de 629 de milioane, iar cele mai multe dintre aceste persoane aveau diabet tip 2 (352 de milioane), care poate fi prevenit prin activitate fizică regulată, dieta sănătoasă, echilibrată și promovarea unui stil sănătos de viață. În acelaşi an (2017) numărul deceselor datorate diabetului şi hiperglicemiei a fost de 3,7 milioane, iar 1,5 milioane decese au fost cauzate de diabet. Conform Studiului Naţional privind „Prevalența Diabetului, Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rinichi” (PREDATORR), în anul 2017, în România, la o populaţie adultă de 14.382.000 erau înregistrate 1.785.300 de cazuri de diabet la adulţi cu vârste între 20 și 79 de ani, cu o prevalenţă a bolii de 12,4%. În realitate există numeroase cazuri de diabet nediagnosticate.

La recomandările FID, campania dedicată ZMD are o durată de 24 de luni şi are ca scop conştientizarea populaţiei cu privire la impactul diabetului asupra familiei precum şi promovarea rolului familiei în managementul, îngrijirea, prevenirea şi educaţia despre diabet. Pentru anul 2019 sloganul campaniei naţionale este „Diabetul – o problemă și a familiei”. Campania vizează o mai bună informare a membrilor familiilor persoanelor diagnosticate cu diabet, în ceea ce privește gestionarea acestei afecţiuni. Familiile au un rol cheie în gestionarea factorilor modificabili de risc pentru diabetul de tip 2 şi trebuie susţinute prin educaţie, resurse şi oportunităţi necesare adoptării unui stil de viaţă sănătos. În România, campania cu sloganul „Diabetul – o problemă și a familiei” este coordonată metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică. La nivel judeţean, coordonarea este asigurată de către Compartimentul Promovarea Sănătăţii al DSP Călăraşi.