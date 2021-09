34 de unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi au marcat Ziua Europeană a Limbilor 2021

Plurilingvismul și cooperarea interculturală, promovarea diversității lingvistice, sunt reperele care au stat la baza sărbătoririi Zilei Europene a Limbilor în unitățile de învățământ din județul Călărași. La inițiativa Consiliului Europei din Strasbourg, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe 26 septembrie, începând din 2001.

Temele interesante, propuse de elevii și profesorii călărășeni, au fost următoarele: „On va chanter et on va sʼamuser!”, „Dessinons ensemble!”, „Diferiți, dar împreună!”, „Hymne aux Langues Européennes”, „Destinations de vacances”, „Maintenant, on joue…..on decouvre!”, „Alors, on danse!!!”, „The European Day of Languages”, „Ziua Limbilor Europene”, „Diversitate Culturală Europeană”, „Different languages, the same Planet!”, „On dessine, on chante!”, „Idioms Of The World”, „Pourquoi apprendre le français et l’anglais?”, „Fêtons ensemble la Journée européenne des langues!”, „Foreign Languages, a Passport to the Whole World”, „Limba poeziei”, „La paix commence par un sourire”, „Hello from Europe!”, „Colorez Europa!”, „Multilingualism Day 2021 online”, „Linguistic Identity and Multiculturalism”, ”Libertatea limbii, limba libertății”, „Poezia și cântecul, o limba de toți înțeleasă”, „Împreună pentru diversitatea lingvistică”, ”We all smile in the same language!”.

Activitățile (concursuri, jocuri, interviuri, ateliere de pictură, expoziții, prezentări ppt, muzică, poezie) s-au desfășurat în sălile de clasă, în aer liber, în parteneriat cu alte instituții de cultură călărășene; au participat elevi din clasele primare, gimnaziale, dar și elevi de liceu, coordonați de profesorii de limbi moderne, limba română, educație plastică, și educație muzicală.

Printre unitățile de învățământ care au organizat aceste evenimente menționăm: Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Călărași, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din Călărași, Școala Gimnazială „Alexandru D. Ghica” Oltenița, Colegiul Economic Călărași, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași, Școala Gimnazială „Mircea Vodă” Călărași, Colegiul Național „Neagoe Basarab” Oltenița, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călărași, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ulmeni, Școala Gimnazială „Spiru Haret” Oltenița, Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru, Colegiul Național „Barbu Ştirbei” Călărași, Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” Dragalina, Școala Gimnazială Nr. 1 Frăsinet, Liceul „Danubius” Călărași, Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară, Școala Gimnazială Nr. 1, Lehliu-Gară, Școala Gimnazială „Spiru-Haret” Oltenița,

Școala Gimnazială „Dragoș Marin” Ștefan cel Mare, Școala Gimnazială Nr. 1 Ileana, Școala Gimnazială Nr. 2 Borcea,

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița, Școală Gimnazială „Carol I” Călărași, Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești, Școala Gimnazială Nr. 1 Dâlga-Gară, Școala Gimnazială Nr.1 Valea Roșie, Școala Gimnazială Nr. 1 Chiselet,

Școala Gimnazială Nr. 2 Perișoru, Școala Gimnazială Nr. 1 Tămădău Mare, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călărași, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Călărași, Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu, Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Dorobanțu, Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” din Călărași.



