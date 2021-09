În data de 10 septembrie, la Muzeul Municipal a avut loc o acțiune caritabilă în care 125 de elevi defavorizați din școlile călărășene au primit ghiozdane echipate.

Organizatoarea acțiunii, Crețu Virginica, președintele Asociației “Un Călărași mai bun”, a deschis evenimentul prin mesajul de mulțumire dedicat sponsorilor ce au ajutat-o și în acest an: Mă bucur că ați venit, am fost anunțată că sunteți copii cuminți, care au rezultate bune la școală, prezență la cursuri. Ca urmare, veți primi cadou un ghiozdan, iar dacă lucrurile merg bine veți primi și de Crăciun o surpriză. În continuare, Raluca Maria Caraion, Inspector Școlar General a mulțumit donatorilor pentru gestul lor generos: Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat pentru ca acțiunea de astazi să aibă loc, sunt uimită de faptele Doamnei Crețu, nu doar eu dar și cei din comunitatea locală, urmaritorii de pe Facebook. am observat cât suflet pune și ce activități desfășoară dânsa și cu siguranță că avem încredere în tot ceea ce dumneaei își propune să facă și venim în sprijinul dânsei, mulțumesc fiecărui cadru didactic care s-a implicat, fiecărei persone care a donat și a venit în sprijinul acestei acțiuni. Am înțeles că sunteți acei copii care învață, vreți să veniți la școală și este bine să mențineți acest ritm pentru ca motivația învățării să vină și din astfel de momente. Ne dorim cumva să întărim relația școală-familie, să simțiți că vă suntem alături în orice momente, mergem către ideea de a reduce abandonul școlar, o preocupare la nivel județean, dar totodată să încurajăm performanța găsind astfel calea comună între cele două direcții. Mulțumesc tuturor, vă doresc multă sănătate și reușite în noul an școlar.