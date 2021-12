71 de elevi şi 29 de profesori, premiați de autorităţile locale pentru rezultatele deosebite obţinute

71 de elevi şi 29 de cadre didactice de la câteva unităţi şcolare din municipiu au fost luni, 20 decembrie, premiaţi de primarul Marius Dulce în cadrul unei festivităţi ce a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi.

Evenimentul care ar fi trebuit să aibă loc în cursul lunii septembrie în cadrul Zilelor Municipiului Călăraşi a evidenţiat rezultatele deosebite obţinute, în cadrul unor concursuri derulate în anul şcolar anterior, de elevii studioşi îndrumaţi de cadre didactice inimoase şi pasionate de munca pe care o depun.

„Mai bine mai târziu decât niciodată! Această premiere ar fi trebuit să se desfăşoare în cursul lunii septembrie dar din cauza faptului că atunci pandemia era la cote ridicate am preferat să nu riscăm şi iată-ne aşadar astăzi, aici, împreună, asigurându-vă de toată preţuirea noastră. Meritaţi cu prisosinţă aceste premii de excelenţă pentru că ele confirmă munca pe care aţi depus-o alături de cadrele didactice îndrumătoare în acest an. Vă felicit din inimă pentru tot ce aţi realizat şi vă asigur că vom fi alături de dumneavoastră şi în continuare. Mulţumesc şi profesorilor care au pus mult suflet în pregătirea dumneavoastră. Şi pentru că ne apropiem şi de finalul anului, permiteţi-mi să vă urez sănătate, un An Nou plin de realizări şi să ne vedem cu bine şi în 2022 cu rezultate şi mai bune”, a spus, printre altele, primarul Marius Dulce.

Prezentă la festivitate, inspectorul general şcolar, profesoara Roxana Paţurcă Nedelcu a declarat: „Onoarea e de partea mea să fiu astăzi, aici, alături de dumneavoastră, de cei mai performanţi elevi din municipiul nostru şi mai ales de cadrele didactice care i-au pregătit cu atâta osteneală, fiind un an dificil. Astăzi premiem elevii care s-au remarcat anul şcolar anterior. Deşi a fost un complicat cu multe provocări, în care multe concursuri n-au mai avut loc, dumneavoastră aţi găsit totuşi oportunitatea astfel încât să continuaţi acest demers de a participa la concursuri. Vă felicit şi sper ca la anul să fim mai mulţi în această sală, alături de dl primar şi de profesorii care vă vor coordona. Să aveţi sărbători frumoase şi un an bun cu multe reuşite şcolare. Felicitări încă o dată şi toată recunoştinţa mea!”.

Acordarea premiilor s-a făcut în baza unor situaţii transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi. Pe lângă diplome, atât elevii, cât şi cadrele didactice, au fost recompensaţi şi cu un premiu în bani, în valoare de 350 de lei fiecare.

Lista cu elevii şi profesorii premiați este următoarea: elevi: Raluca Andreea Alradi, Ilinca Maria Antonache, Georgiana Teodora Avram, Andrada Ramona Băzăvan, Teodora Călin, Corina Maria Chiru, Ştefania Dima, Andreea Miruna Dudu, Fanache,

Adina Fierea, Iuliana Maria Grosu, Andreea Gabriela Iancu, Denisa Ion Anton,Alexandra Bianca Ion, Ana Maria Jelescu, Andreea Cătălina Melente, Maria Larisa Mirică, Ioana Andreea Miu, Iulia Nedelcu, Ştefan Oprea, Sara Pascu, Raluca Pătra, Miruna Ioana Roşu, Emela Rusen, Maria Stancu, David Andrei Tăbărana, Rareş Tănase, Mihaela Andreea Toader, Mihnea Tudone, Cristian Tudorache, Carmen Ulmeanu, Adelina Vişinescu, Dorina Nicoleta Voicu, Viviana Zaharia, cadre didactice: Adela Barz, Irina Constantin, Marilena Decu, Lucia Dumitru, Valentina Duţă, Cosmin Florescu, Nicoleta Ioana, Simona Oana Mihai, Daniela Ica Neagu, Graţiela Ana Preda, Gabriela Şerban, Maricica Vintilă, Elena Vişan, Alina Vişinescu, de la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”; elevi: Alexandra Mihaela Băieţică, Ionuţ Marius Culea, Darius Mihai Ciocoi, Andreea Denisa Ciocîrlan, Geanina Denisa Deacu, Monica Daniela Fieraru, Adela Elena Filip, Alexandra Maria Gae, Andreea Isabella Gheorghe, David Ghibu, Mihai Sorin Cristian Grigore, Constantin Andrei Iosif, Daria Ana Maria Mladen, Miruna Daniela Negrilă, Alina Maria Olteanu, Ionuţ Veronel Petre, Ştefan Sabin Petre, Nicoleta Valentina Trepăduş, cadre didactice: Mari-Elena Belciu, Cristina Emilia Bornea, Irina Filip, Horia Saizescu, Mirela Tudone, de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, elev: Răzvan Matei Dedu, cadru didactic: Lucian Ioniţă, de la Colegiul Economic; elevi: Iulian Bădiţescu, Juan David Buriceanu, Teodora Ganea, Bianca Garbaş, Cristi Robert Micu, cadre didactice: Irina Bîrjoveanu, Daniela Toader, de la Liceul Pedagogic „Ştefan Bănulescu”; elevi: Daria Buga, Andrei Marcu, Andreea Militaru, Cristian Nicolescu, cadru didactic: Ana Monica Ispir, de la Liceul „Danubius”; elevi: Theodor Sebastian Butoi, Marina Ene, de la Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”; elevi: Ioana Tatiana Călin, Cristian Dinu, Andreea Luminiţa Gateş, Cristian Tănase, Luca Toma, Cezar Ţăran, cadre didactice: Meluţa Ciuraru, Aurelia Cojocaru, Monica Popa, Gabriela Elena Ruse, Gina Staicu, de la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”.