În cadrul ședinței Consiliului local din data de 30 august 2021 a fost aprobată depunerea unui proiect numit „Turism durabil în Călărașiul Dunărea” în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu obiectivul de a promova creșterea economică, incluziunea socială și crearea de locuri de muncă. Valoarea proiectului este de 724.823 de lei (162.571 de euro), contribuția Municipiului Călărași fiind de 0%.

„Proiectul va consta în constituirea unor parteneriate cu unități care au tangență cu domeniul piscicol și sunt situate în aria municipiului Călărași. Se vor organiza, împreună cu grupuri de voluntari, deplasări pe cele şapte ostroave care se află pe Dunăre în intervalul comuna Ciocănești – orașul Fetești pentru identificarea unor date care să fie puse la dispoziția celor care vor realiza și o strategie turistică a Municpiului Călărași. Acesta este un document pe care municipiul nu îl are, este un document programatic de dezvoltare în zona turismului și am profitat de această ocazie pentru a realiza cu cofinanțare zero un astfel de document care va fi util întregii perioade de acum înainte, având în vedere multe fonduri care vor fi alocate pentru dezvoltarea turismului. Vor fi făcute niște deplasări, se va achiziționa o ambarcațiune și se va realiza această strategie care este punctul central al proiectului. Este un document de specialitate care este cerut la orice depunere a unei aplicații care se adresează zonei turistice”, a explicat Luminița Trifu, director al Direcției de Programe și Dezvoltare Locală.