A fost deschis oficial sediul din județul Călărași al Biroului Teritorial Slobozia al instituției Avocatului Poporului

Marți, 28 septembrie, a fost deschis oficial sediul din Călărași al instituției Avocatului Poporului, în clădirea Consiliului Județean. Sediul din Călărași este subordonat Biroului Teritorial Slobozia, care mai are în subordine și județele Giurgiu, Teleorman, Ialomița și Ilfov. Cu această ocazie, au ținut o conferință de presă următorii reprezentanți ai instituției: Ionel Oprea, consilier al Avocatului Poporului; Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului și coordonator al Biroului Teritorial Slobozia; și Ioan Gânfălean, adjunct al Avocatului Poporului și Avocat al Copilului în cadrul instituției.

Avocatului Poporului i se poate adresa orice persoană cu diverse probleme avute în relația cu autoritățile publice, de exemplu: persoanele care au probleme cu Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), un exemplu local dat de Ecaterina Mirea fiind compania de apă EcoAqua; încălcarea drepturilor de petiționare și informare; încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică; nerespectarea drepturilor la ocrotirea sănătății sau la asistență; asigurarea transportului public; nerespectarea dreptului la un mediu sănătos; nerespectarea dreptului la învățătură; probleme de marginalizare; dreptul de a vota și de a fi ales; nerespectarea dreptului la pensie și la asigurări sociale ale persoanelor cu handicap; lipsa rampelor de acces în sediile autorităților publice; neacordarea biletelor de tratament care se cuvin anumitor persoane; dificultăți de valorificare a vechimii în muncă; probleme cu acordarea alocației de stat; probleme cu condițiile din penitenciare și altele. De asemenea, instituția se autosesizează în anumite spețe în urma apariției acestora în spațiul public sau atunci când este vorba de inițiative legislative.

Cei care doresc să depună o petiție la Biroul Teritorial Slobozia al Avocatului Poporului o pot face utilizând numărul de telefon 0243.233.200 sau adresa de e-mail avpslobozia@avp.ro, urmând să fie îndrumați cu privire la pașii următori. O petiție trebuie să conțină numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză și dovada întârzierii sau refuzului administrației publice de a soluționa legal petiția.

Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului și coordonator al Biroului Teritorial Slobozia, a prezentat pe scurt instituția: „Avocatul Poporului este o instituție constituțională, consacrată la nivel constituțional din 1991, dar funcțională din 1997. Are sediul central la București și, în prezent, are 15 birouri teritoriale înființate după structura Curților de Apel. Ultimul birou teritorial înființat este Biroul Teritorial Slobozia, care are în coordonare administrativă cinci județe: Ialomița, Călărași, Teleorman, Giurgiu și Ilfov. Colegii noștri de la biroul teritorial vor avea în vedere monitorizarea situațiilor care ar putea conduce la încălcarea drepturilor și libertăților persoanelor din cele cinci județe. Este o instituție autonomă și independentă, Avocatul Poporului nu se supune niciunei persoane și nici nu se substituie altor autorități și rolul instituției este de a apăra drepturile și libertățile persoanelor în raport cu autoritățile publice”.

Ioan Gânfălean, Avocatul Copilului, a explicat pe scurt care este rolul său în cadrul instituției Avocatului Poporului: „Avocatul Copilului s-a vrut inițial o instituție independentă, dar s-a ajuns la concluzia că este foarte bine ca Avocatul Copilului să facă parte din cadrul mare al Avocatului Poporului. Activitatea pe care o desfășurăm atât la nivelul Avocatului Copilului, cât și la nivelulcelelalte domenii este o activitate de mediere. Noi nu putem să ne substituim niciunei alte instituții a statului și nu putem face altceva decât să facem ceea ce este scris în lege, adică să soluționăm petiții, să facem anchete, să ne sesizăm din oficiu vizavi de orice încălcare a drepturilor copilului, să emitem recomandări”.

Ioan Gânfălean a vorbit și despre rapoartele speciale făcute de Avocatul Copilului: în 2019 a fost făcută o anchetă în legătură cu prescrierea substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de tip rezidențial – instituția s-a autosesizat din mass-media, care susținea că în multe centre li se administrau copiilor substanțe psihotrope pentru a îi liniști; ancheta a durat aproximativ un an, iar investigațiile Avocatului Poporului nu au putut dovedi existența acestui tip de practici. Un al doilea raport a avut în vedere acordarea burselor de elevi la nivel național în anul școlar 2019-2020 – aceștia au descoperit că în 85% dintre școlile din România aceste burse nu erau acordate sau erau acordate în cuantumuri foarte mici; instituția a înaintat acest raport către Parlamentul României. Iar în anul 2021 a fost realizat un alt raport special privind impactul pandemiei Covid-19 asupra sănătății mintale a copiilor – în urma acestui raport a fost recomandată o serie de măsuri pentru îmbunătățirea accesului copiilor la servicii medicale de specialitate psihiatrică și psihologică.

„S-a dovedit că în această perioadă, când copiii nu au făcut cursurile față în față, ci online, aceștia au avut foarte mult de suferit”, încheie Avocatul Copilului.