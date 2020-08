Comisia Europeană a lansat săptămâna trecută varianta actualizată a platformei SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) – instrument conceput pentru a sprijini școlile să valorifice la maximum tehnologiile digitale pentru predare și învățare.

SELFIE reprezintă una dintre cele 11 acțiuni ale Planului de acțiune pentru educația digitală, care va fi actualizat ca urmare a consultării publice aflate în prezent în curs de desfășurare.

Noua versiune a SELFIE este adaptată contextului generat de pandemia COVID-19. Prin intermediul acesteia școlile au posibilitatea să reflecteze asupra modului în care gestionează învățarea la distanță și să planifice următorul an școlar pe baza nevoilor identificate de elevi și de cadrele didactice.

Instrumentul este disponibil în 31 de limbi, inclusiv în toate cele 24 de limbi ale Uniunii Europene, utilizarea sa fiind gratuită.

Școlile interesate se pot înscrie prin accesarea platformei disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en.

Informații suplimentare sunt publicate pe site-ul Centrului Comun de Cercetare.