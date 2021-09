În data de 17 septembrie 2021, a fost semnat protocolul de predare – primire între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), și Primăria Comunei Jegălia, pentru clădirea și terenul unde a funcționat un sistem de îmbunătățiri funciare, în vederea amenajării unui sediu pentru garda de intervenție a pompierilor și a serviciului SMURD.

La eveniment au participat secretarul de stat în MADR Marius Micu, reprezentanţii ANIF şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, prefectul judeţului Călăraşi, Valentin Barbu, primarul comunei Jegălia, Vasile Aurel, precum şi senatorul Ciprian Pandea.

„Încă un pas pe care îl face comuna Jegălia în vederea amenajării unui sediu pentru garda de intervenție a pompierilor și a serviciului SMURD. A fost semnat protocolul de predare – primire între Ministerul Agriculturii, prin Agenţia Națională de Îmbunătățiri Funciare, și Primăria Jegălia, pentru clădirea și terenul unde a funcționat un sistem de îmbunătățiri funciare. Imobilul a fost transmis printr-o Hotărâre de Guvern recentă, pe care am anunțat-o în urmă cu aproximativ o lună. Astăzi, am avut o întâlnire, pe acest subiect, la invitația primarului Aurel Vasile, la care au mai participat prefectul Valentin Barbu, secretarul de stat Marius Micu și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, ISU Călărași și ANIF Călărași. Am avut deja primele discuții în vederea identificării sursei de finanțare necesară obiectivului. Continuăm să susținem administrațiile locale performante și implicate”, a declarat senatorul Ciprian Pandea.