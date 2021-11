Activitate metodică, susținută de profesoarele de la disciplina limba și literatura română din cadrul Liceului „Danubius” Călărași

Săptămâna trecută, Catedra de Limba Română a Liceului „Danubius” Călărași a avut bucuria de a împărtăși cu profesorii de specialitate din județ, în cadrul unei activității metodice, secvențe din lecția susținută la clasa a V-a de către doamnele profesoarele Cristiana Ciurea și Luciana Radu.

Scopul activității a fost acela de a evidenția metode și tehnici de predare-învățare-evaluare a textului literar în contextul actual. Activitatea a fost urmată de o discuție substanțială despre metodele interactive de învățare folosite cu succes în cadrul orelor de limba română, atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu.

Platformele utilizate în cadrul activității (Wordwall, LearningApps) sunt ușor de gestionat în primul rând de către copii, au interfață și în limba română, nu sunt cronofage, iar feedback-ul oferit de elevi demonstrează că atât orele de literatură, cât și cele de limbă câștigă un plus de atractivitate și de coerență.

Profesoara Cristiana Ciurea a declarat: „Pentru mine, a fost o experiență inedită, deoarece nu am mai susținut o astfel de activitate în cadrul Cercului metodic al profesorilor de Limba română. Elevii sunt încântați de exercițiile atractive oferite de aceste aplicații, atenția fiindu-le mereu captată, iar competiția nelipsită, fiindcă fiecare dintre ei își dorea, la final, cel mai bun scor, într-un timp cât mai scurt. Consider că a fost o lecție interactivă, cu metode tradiționale și moderne, de predare-învățare-evaluare specifice contextului pandemic și nu numai. Elevii s-au comportat dezinvolt, participând cu drag, și-au exprimat emoțiile, trăirile într-un mod neașteptat de frumosAtât eu și colega mea, cât și ceilalți profesori am ajuns la aceeași concluzie: cea a atingerii obiectivelor propuse. Am împărtăși experiențe de lucru noi, pe diferite platforme educaționale, cu toți colegii participanți la Cercul metodic”.