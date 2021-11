AFIR sprijină managementul fondurilor europene la instituții partenere cu soluții informatice dezvoltate in-house

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) dezvoltă cu resurse proprii soluții informatice care sunt oferite și partenerilor instituționali pentru eficientizarea managementului fondurilor europene. Astfel, în baza protocolului semnat în 15 iulie 2021 cu Administrația Fondului pentru Mediu, a fost implementată, testată și dată în folosință aplicația pentru depunerea online a dosarelor de finanțare la nivelul AFM.

În acest moment, prin intermediul aplicației, sunt deschise două sesiuni pentru depunerea proiectelor și anume, pentru lucrări de eficiență energetică în infrastructura de iluminat public și cea de-a doua pentru finanțarea lucrărilor de eficiență energetică în clădiri publice. Până acum, valoarea proiectelor depuse prin intermediul aplicației a depășit un miliard de lei, prima sesiune fiind deschisă din data de 20 septembrie 2021.

Tot prin intermediul platformei online se vor putea depune în perioada următoare cereri de finanțare pentru programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” și „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice”.

Aplicația se regăsește pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu în secțiunea Programe de finanțare și permite solicitanților depunerea online a dosarelor de finanțare.

„Expertiza AFIR în domeniul dezvoltării de soluții informatice a crescut semnificativ în ultimii ani, iar profesionalismul dobândit ne permite să acționăm și ca dezvoltatori de soluții tehnice pentru a sprijini instituțiile partenere în a-și eficientiza actul administrativ. Este meritul colectivului IT de la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cărora le mulțumesc pentru implicare. Ne onorează faptul că am fost implicați în acest proiect și am putut oferi cunoștințele noastre în vederea implementării și dezvoltării procesului de accesare a fondurilor oferite de AFM prin programele destinate eficientizării energetice a clădirilor publice și a iluminatului public”, a subliniat Mihai Moraru, directorul general al AFIR.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a asigurat accesul la informațiile necesare pentru dezvoltarea sistemului informatic al Administrației Fondului pentru Mediu, pentru realizarea unui sistem funcțional integrat de date, pentru implementarea sistemului de monitorizare proiecte finanțate prin Fondul de mediu, toate acestea utilizând tehnologie cloud Microsoft Azure. AFIR folosește zona de servicii de tip SaaS (Software as a Service) din Azure Microsoft, care permit o dezvoltare eficientă, din punct de vedere al costurilor de producție și al soluțiilor tehnice, ale sistemelor și aplicațiilor utile procesului de management al fondurilor.