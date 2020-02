În cadrul rundei a 16-a a Ligii Zimbrilor, Dunărea Călăraşi a învins duminică, 2 februarie, pe teren propriu, echipa Minaur Baia Mare. Handbalistul călărăşean, Mihai Bujor, a marcat primul gol al meciului, el fiind și jucătorul partidei, dar și cel mai bun marcator, cu opt goluri și și-a depus candidatura la titlul de jucătorul etapei.

În minutul 6, Dragoș Soare a marcat din poartă în poartă și a dus tabela la 4 – 1. În minutul 14, Mihajlo Radojkovic a marcat spectaculos pentru 6 – 2. În minutul 15, Dragoș Hanţaru a făcut 10 – 4. În minutul 16, a intrat George Şelaru și a apărat şapte metri executat de Alex Csepreghi. A revenit Vlad Rusu în minutul 19 cu o minge apărată la Csepreghi. În minutul 19, George Şelaru a apăra un şapte metri executat de Botea. În minutul 22, a avut loc o paradă a lui Vlad Rusu în faţa lui Cabut. În minutul 23, Gabriel Bujor a reuşit un gol spectaculos și tabela indica 13 – 4. În minutul 26, Vlad Rusu a avut o dublă paradă, după ce în minutul 23 apărase tot la Mureşan. În minutul 28, a recuperat în apărare Mihai Bujor și pe contraatac Mihajlo Radojkovic a dus tabela la 15 – 5. Scorul la pauză a fost 15 – 8.

În minutul 35, a apărat Vlad Rusu aruncarea lui Cabut la scorul de 18 – 12. În minutul 40, Predrag Vujadinovic a reuşit un gol pe contraatac, scor 20 – 13. În minutul 49, a apărat George Şelaru la Botea și în minutul 50 la aruncarea lui Cabut. În minutul 55, a apărat şapte metri George Selaru, dar a recuperat Kotrc şi a marcat, 28 – 24. În minutul 58, George Şelaru a apărat şapte metri executat de Botea. Scorul final a fost 31 – 26.

„Un meci în compania echipei din Baia Mare este tot timpul o provocare, atât datorită istoriei, cât și a locului din clasament. A fost un joc cu momente extraordinare ale echipei noastre o bună perioadă de timp, dar și cu situații în care nu am luat cele mai bune decizii. Am avut cea mai bună primă repriză de când am sosit la Călărași și muncim să o obținem și pe a doua! Publicul a fost la fel de efervescent, ne-a încurajat pe toată durata jocului și îi mulțumesc pe această cale”, a declarat antrenorul Dunării, Gabriel Armanu.

AHCDunareaCălărași: Șelaru, Rusu – M. Bujor 8, Radojkovic 6, Vujadinovic 4, Hanțaru 3, Broască 3, G. Bujor 3, Dumitriu 2, Dospinescu 1, Soare 1, Zacaciurin, Vartic, Costea, Păunescu, Panait. Antrenor: Gabriel Armanu și Eremia Pîrîianu.

MinaurBaiaMare: Țenghea, Ciobanu – Kotrc 6, Botea 4, Căbuț 4, Cristescu 4, Cip 4, Coric 3, Mureșan 1, Nagy, Buzle, Csepreghi, Bușecan, Haiduc, Vojvodic, Bera. Antrenor: Stephane Plantin.

Rezultate etapa a 16-a

HC Buzău – CSM Bacău 28 – 26 (15 – 12)

CSM Reşiţa – Steaua Bucureşti 24 – 30 (11 – 16)

Dunărea Călăraşi – Minaur Baia Mare 31 – 26 (15 – 8)

CSM Vaslui – CSM Focşani 23 – 22 (9 – 11)

SCM Poli Timişoara – Potaissa Turda 24 – 25 (12 – 11)

Meciurile următoare ale AHC Dunărea Călăraşi

Etapa a 17-a, 20 februarie 2020, ora 17:00, televizat TVR 2:

Potaissa Turda – Dunărea Călăraşi

(se joacă pe 20 februarie deoarece Turda joacă în Challenge Cup)

Etapa a 18-a, 13 februarie 2020, ora 18:00: Dunărea Călăraşi – Dinamo București

Etapa a 19-a, 23 februarie 2020: CSM FĂGĂRAȘ- Dunărea Călăraşi

Etapa a 20-a, 27 februarie 2020: Dunărea Călăraşi – CSM Focşani

Etapa a 21-a, 5 martie 2020: CSM Vaslui – Dunărea Călăraşi

Etapa a 22-a, 8 martie 2020: Dunărea Călăraşi – CSM Bucureşti

Etapa a 23-a, 12 martie 2020: HCD Constanţa – Dunărea Călăraşi

Etapa a 24-a, 15 martie 2010: Dunărea Călăraşi -Politehnica Timişoara

Etapa a 25-a, 19 martie 2010: Dunărea Călăraşi – HC Buzău

Etapa a 26-a, 26 martie 2020: CSM Reşiţa – Dunărea Călăraşi