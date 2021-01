Alexandru Drăgulin, directorul demisionar al Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân (SPPGCS) Călăraşi, a organizat vineri, 29 ianuarie, o conferință de presă în care a vorbit despre presiunile care au fost făcute asupra lui pentru a-și da demisia. Drăgulin a dat și nume, acestea făcând parte fie din aparatul primăriei, fie din cel al Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. De asemenea, directorul SPGCS a făcut și un bilanț al activității sale din cei nouă ani de când deține această funcție.

Alexandru Drăgulin este director la Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi începând cu luna februarie a anului 2012, din vremea primarului Nicolae Dragu. În vremea aceea, adăpostul se afla într-o stare precară, spune directorul: „Un adăpost neautorizat, nefuncțional, cu o singură clădire – nefuncțională, cu o singură masă de sterilizare fără instrumentar, fără absolut nimic, fără medic. Câinii erau hrăniți cu deșeuri de origine animală din abatoare, fără să îndeplinească condițiile legale de funcționare referitor la cuștile exterioare, obligatoriu podea de lemn, și hrana adecvată, asistență medicală. Am reușit în şase luni să construim prima parte a adăpostului și să reușim să autorizăm adăpostul. Am reușit de-a lungul celor nouă ani să aduc un adăpost la standarde europene, să plecăm de la capturarea din 2012 cu lemne și sârme și să ajungem la arme cu tranchilizante. Nu mai puțin de nouă miliarde (n.r. – lei vechi), patrimoniul pe care îl las în urma mea a fost executat în regie proprie cu oamenii din cadrul serviciului. Am reușit împreună cu echipa să dezvoltăm acest adăpost, să plecăm de la doi ‘Papuci’ – mașinile de capturare – și să ajungem la mașini autorizate, inclusiv pe destinație lungă. Ne-am luptat pentru viața animalelor și vă spun că nu a fost ușor să aducem ONG-urile la Călărași, să dăm animalelor șansa la viață. Tot timpul au apărut probleme, la care ne-am adaptat. În ultimii doi ani, fosta administrație, împreună cu noi, a luat decizia de a ne ocupa și de alte activități în folosul orașului și al cetățenilor. Mă refer la campaniile de curățenie, aproape o treime din oraș a fost gestionată de oamenii adăpostului. Plec mândru că las în urma mea atâtea lucruri bune, un adăpost modern, adus la standarde europene, și o echipă tânără, o echipă formată de-a lungul timpului”.

După ce a vorbit despre starea din care a preluat Adăpostul de câini fără stăpân și starea actuală, directorul demisionar Alexandru Drăgulin și-a îndreptat atenția către cei care nu l-ar mai dori pe acest post: „La preluarea mandatului am purtat discuții cu domnul primar Dulce, împreună cu domnul viceprimar Dragu, împreună cu domnul viceprimar Coman, care și-au dorit să continuăm această colaborare, deși mi-a exprimat domnul primar Dulce că într-adevăr se fac presiuni foarte mari din partea domnului Grama, din partea domnului Mihai Bogdan pentru demiterea mea și înlăturarea de la conducerea acestui serviciu. Pe holurile primăriei am fost abordat de domnul Grama și mi s-a solicitat clar să plec din acest serviciu. Ca urmarea a discuției în care i-am spus că nu pot să mă gândesc la această demisie, a început o hărțuire totală asupra mea, o hărțuire prin adrese, prin controale trimise de la primărie, adrese care aveau termen de răspuns o oră și jumătate, adrese în care mi se solicita contabilitatea pe patru ani de zile, pe masa aceasta vedeți un an de zile. Toate se solicitau în copie xerox în numai cinci zile, fără să se poarte o discuție cu mine referitor la funcționarea adăpostului. Ca urmare a acestor hărțuiri, am luat decizia să mă retrag și să las echipa mea în urmă. Deși mi-am dat demisia, a urmat în continuare hărțuirea pe alți oameni din interiorul serviciului”.

Acesta a mai declarat că Eduard Grama refuză să facă plățile către serviciu, caz în care acesta își poate pierde autorizația și nu mai poate achiziționa hrană pentru animale. Alexandru Drăgulin spune că activitatea sa ar trebui să se încheie pe 4 mai, însă, cel mai probabil, va pleca mai devreme. Administratorul public al municipiului Călărași, Eduard Grama, a răspuns solicitării noastre de a își exprima punctul de vedere spunând că: „Nu am făcut nicio presiune, eu l-am rugat prin adresele pe care i le-am înaintat să demonstreze, prin documente, sumele alocate de la Primăria Călărași, să justifice cheltuielile pe care le-a efectuat acolo. Dânsul poate spune orice. Dânsul nu înțelege un singur lucru, că Adăpostul de câini fără stăpân nu este SRL-ul lui Alex Drăgulin, cum nici Primăria Călărași n-a fost SRL-ul lui Dan Drăgulin. Ei au confundat instituțiile statului cu proprietățile private. Iar în momentul când cineva le cere să justifice sumele alocate sunt deranjați. De ce sunt deranjați? Au ceva de ascuns? Eu l-am abordat oficial, în calitatea de administrator public la Primăria Călărași, să justifice prin documente sumele alocate. Adăpostul de câini nu se închide fără Alex Drăgulin, cum nu s-a închis nici primăria fără Dan Drăgulin. Adăpostul de câini fără stăpân este un serviciu aflat în subordinea Primăriei Călărași, Primăria Călărași, prin primar, este ordonator de credit, dânsul are obligația de a pune la dispoziție documente prin care să justifice transparent modul în care a cheltuit banii. Până acum nu a demonstrat nimic. Dacă dânsul consideră că nu trebuie să îl tragă nimeni la răspundere, e problema lui. Dar va răspunde pentru toate cheltuielile pe care le-a făcut. Și eu sunt convins că are și documente cu care să justifice”.

Managerul Spitalului Județean, Bogdan Mihai, a răspuns și el solicitării noastre: „Nepotul fostului primar? Nu-l cunosc personal, nu știu cine e. Nu m-am întâlnit niciodată cu dânsul. Nu am vorbit niciodată cu dânsul, știu doar că este nepotul fostului primar. Atât, din sfera publică. Nu suntem pe o structură ierarhică, nu suntem în niciun fel de relație de subordonare, suntem în instituții total diferite. Nu am niciun context în care să fac presiuni la adresa lui sau la adresa altui om pe care nu-l cunosc. Asta știu din sfera publică, că dânsul este nepotul fostului primar. Și niște aspecte de pe acolo pe care le găsesc și pe SICAP. M-am uitat de curiozitate, sunt o fire curioasă”.

Primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a declarat că nu a existat o discuție între el și directorul demisionar al Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, Alexandru Drăgulin. Întrebat dacă au fost găsite nereguli la Adăpostul pentru câini, Dulce a spus: „Facem verificări și, în urma celor rezultate, vom da un comunicat de presă”, iar despre conducerea SPGCS acesta a declarat că „în primul rând o să avem un director interimar, iar după aceea va urma și un concurs de ocupare a postului”.