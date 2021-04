Având în vedere creşterea consumului de pește și produse din pescuit, în această perioadă a sărbătoririi Sfintelor Paști, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) atenționează asupra riscurilor pentru sănătatea publică, care pot să apară ca urmare a achiziționării de pește și produse din pescuit provenite din surse necunoscute sau din locuri unde nu sunt respectate condițiile minime de igienă și recomandă tuturor consumatorilor să ia în considerare următoarele:

În cazul produselor pescăreşti destinate a fi comercializate vii, atât în cazul „peşte viu” (crap, șalău, scrumbie, somn, păstrăv etc.), cât şi în cazul crustaceelor (homari, creveţi, crab etc.), indiferent de modul lor de expunere (bazine, acvarii cu apă), trebuie să prezinte semne de viabilitate, fiind interzisă comercializarea peștilor care au murit în bazine/containere sau care se găsesc în stare de agonie, prezintă scurgeri sangvinolente, rupturi ale abdomenului, plăgi necicatrizate pe suprafețe mari, suprafața pielii discontinuă etc.

În cazul produselor pescăreşti proaspete, (pește proaspăt, fileuri proaspete etc.), consumatorii trebuie să aibă în vedere că acestea trebuie expuse la o temperatura apropiată de punctul de topire al gheții, respectiv acoperite cu gheață și trebuie să țină cont de următoarele aspecte: tegument: permis: culoare vie, pigment irizat sau opalescent specifică speciei, nepermis: pigmentațiemată; mucus tegumentar: permis: apos, transparent, fără miros străin, nepermis: gri/gălbui, opac; ochi: permis: convecși, clari (ieșiți în afară), pupilă neagră strălucitoare, cornee transparentă, nepermis: concavi în centru, pupilă gri, cornee lăptoasă, netransparentă; branhii: permis: culoare deschisă, roșiatică, fără prezență de mucus, nepermis: gălbui, mucus lăptos; interiorul abdomenului (pentru peștele eviscerat): permis: neted, deschis la culoare, oasele greu de desprins de pe carne, nepermis: nu stă lipit; mirosul branhiilor și al cavității abdominale: permis: fără mirosuri străine, nepermis: acru, respingător; musculatură carne: permis: fermă și elastică suprafața netedă, care se desprinde greu de pe oase, nepermis: moale (flască), solzii se desprind ușor de pe tegument, suprafață mai degrabă ridicată.

În cazul produselor pescăreşti preparate (fileuri, rondele, trunchiuri de pește etc.), trebuie să prezinte culoarea, fermitatea şi mirosul specific din care provin, nefiind admise expunerea și comercializarea fileurilor, rondelelor sau bucăţilor de peşte care prezintă o culoare a cărnii modificată sau miros modificat (de acru, amoniacal, de putred etc.) şi o consistenţă a cărnii moale, flască (la apăsare degetul pătrunde cu uşurinţă în carnea peştelui, amprenta de apăsare rămâne evidentă).

În cazul icrelor de peşte neprelucrate, acestea trebuie să aibă un aspect uniform şi o culoare adecvată speciei de peşte de la care au fost obţinute și nu trebuie să prezinte solzi, viscere, corpuri străine, mucegai sau mirosuri şi gusturi străine (de rânced, de acru, putrefacţie, fermentaţie etc), și nici formaţiuni parazitare, urme de murdărie, membrane sau cheaguri de sânge.

În cazul produselor pescăreşti congelate (pește întreg congelat, rondele congelate, fileuri congelate etc.) destinate comercializării sub formă de brichete sau congelate individual, trebuie să aibă un aspect uniform, o culoare specifică, iar glazura de gheaţă trebuie să fie uniform repartizată, continuă şi transparentă. După decongelare, produsele trebuie să aibă proprietăţi organoleptice asemănătoare produselor proaspete fără gust, culoare sau miros modificate şi fără să prezinte paraziţi vizibili.

Nu sunt permise expunerea şi comercializarea produselor congelate cu acumulări de gheaţă în exces sau cu glazură de gheaţă discontinuă, netransparentă şi cu un aspect murdar.

De asemenea, glazura de gheaţă nu trebuie să prezinte corpuri străine sau acumulări de sânge, iar, în cazul cărnii de moluşte congelate, trebuie evitată formarea bulgărilor de gheaţă şi moluşte cu aspect neuniform.

În cazul produsele pescăreşti procesate (pește afumat, pește sarat, fileuri afumate, pește marinat etc.), trebuie expuse şi comercializate în condiţiile de umiditate şi temperatură stabilite de producători şi trebuie să prezinte proprietăţi organoleptice specifice tipului de produs. Indiferent de tratamentul aplicat (fierbere, coacere, afumare, sărare etc.), acesta trebuie să acţioneze în toată masa produsului astfel încât să se prevină apariţia unor zone insuficient tratate care ar putea genera contaminarea sau alterarea produsului.

Produsele afumate trebuie să aibă un aspect uniform, culoare specifică (în general nuanţe de galben sau galben auriu), gust şi miros plăcut de afumat, cu suprafaţa zvântată şi curată, fără corpuri străine sau cheaguri de sânge.

Acestea nu trebuie să prezinte rupturi ale pielii sau ale musculaturii în exces sau zone în care procesul de afumare nu a acţionat uniform (musculatura cu aspect de peşte crud).

Sunt interzise expunerea şi comercializarea produselor pescăreşti afumate care prezintă mirosuri şi gusturi străine (acru, rânced, acid, amar, de putrefacţie) care au suprafaţa umedă şi lipicioasă sau care prezintă corpuri străine sau rupturi ale pielii şi musculaturii în exces.

În această perioadă ANSVSA, prin medicii veterinari oficiali de la nivelul DSVSA județene monitorizează permanent modul în care se desfășoară activitatea de obținere, transport, depozitare și comercializare a peștelui și produselor din pescuit la nivelul unităților supuse controlului oficial și în special la nivelul municipiului București, unde vor fi efectuate controale la toți operatorii economici care comercializează pește și produse din pescuit, în vederea punerii pe piață a produselor sigure.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandă consumatorilor ca produsul proaspăt de pescuit să fie achizionat numai din unități specializate care respectă toate normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

ANSVSA reamintește cetățenilor numărul de telefon al Call Center-ului – 0800 826 787 – care poate fi apelat gratuit, din orice reţea de telefonie, pentru a sesiza orice nereguli sau suspiciuni privind nerespectarea condițiilor de igienă stabilite de legislația din domeniul siguranţei alimentelor.